तुर्की में भूकंप: दहशत के कारण लोग इमारतों से कूदे,19 घायल

Oct 28, 2025, 10:57 AM

इस्तांबुल, 28 अक्टूबर (आईएएनएस)। सोमवार देर रात तुर्की के पश्चिमी प्रांत बालिकेसिर में 6.1 तीव्रता का भूकंप आया। अधिकारियों के मुताबिक इसकी दहशत से ही 19 लोग घायल हो गए।

स्वास्थ्य मंत्री केमल मेमिसोग्लू ने एक्स पर कहा कि मुख्य रूप से घबराहट और ऊंची जगहों से कूदने के कारण लोग जख्मी हुए। उन्होंने कहा कि 15 घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है।

गृह मंत्री अली येरलिकाया ने बताया कि इमरजेंसी कॉल सेंटर्स को कुल 504 रिपोर्ट मिलीं, जिनमें से 25 इमारतों के नुकसान से जुड़ी थीं। उन्होंने कहा, "हर रिपोर्ट का अलग-अलग आकलन किया जा रहा है।"

सिन्हुआ समाचार एजेंसी ने येरलिकाया के हवाले से बताया कि तीन इमारतें (प्रयोग में नहीं थीं) और एक दुकान ढह गए, हालांकि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ।

फिलहाल क्षेत्रवार निरीक्षण जारी है। अधिकारी लोगों को चेतावनी दे रहे हैं कि वे क्षतिग्रस्त बिल्डिंग में न जाएं। दहशत के कारण कई निवासियों ने रात खुले में बिताई, जबकि स्थानीय अधिकारियों ने लोगों के इस्तेमाल के लिए स्कूल और मस्जिदें खोल दीं।

तुर्की की आपदा और आपातकालीन प्रबंधन प्रेसीडेंसी ने एक्स पर बताया कि भूकंप स्थानीय समय रात 10:48 बजे (1948 जीएमटी) बालिकेसिर प्रांत के सिंदिरगी जिले में आया। इसकी गहराई जमीन से 5.99 किलोमीटर नीचे थी।

भूकंप के झटके इस्तांबुल, बर्सा और इजमिर में भी महसूस किए गए। रनवे निरीक्षण के लिए इस्तांबुल एयरपोर्ट और सबिहा गोकसेन एयरपोर्ट पर उड़ानों को कुछ समय के लिए रोक दिया गया था।

एनटीवी ने कुछ फुटेज में दिखाया कि भूकंप के झटके लगते ही लोग सड़कों पर भागने लगे थे।

अगस्त में, इसी जिले में 6.1 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और 29 अन्य घायल हो गए थे।

अप्रैल में, इस्तांबुल गवर्नर के कार्यालय ने बताया कि 6.2 तीव्रता के भूकंप के दौरान घबराहट और ऊंचाई से कूदने की घटनाओं के कारण 151 लोग घायल हो गए थे।

23 अप्रैल को कई निवासी बिल्डिंग गिरने या बाद में आने वाले भूकंपों से बचने के लिए पार्क, स्कूल के मैदान और अन्य खुली जगहों पर चले गए थे। कुछ लोगों ने पार्कों में टेंट भी लगा लिए थे।

गृह मंत्री अली येरलिकाया ने कहा कि भूकंप लगभग 7 किमी (4.3 मील) की गहराई पर आया था और 13 सेकंड तक रहा।

तुर्की में भूकंप अक्सर आते रहते हैं, क्योंकि यह दो प्रमुख फॉल्ट लाइनों पर स्थित है।

फरवरी 2023 में, 7.8 तीव्रता के भूकंप और दूसरे शक्तिशाली झटके से दक्षिणी और दक्षिण-पूर्वी तुर्की में 53,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी और लाखों बिल्डिंग नष्ट हो गईं या क्षतिग्रस्त हो गई थीं।

पड़ोसी सीरिया के उत्तरी हिस्सों में भी 6,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे।

