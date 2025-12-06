अन्तरराष्ट्रीय

तुर्की: बस दुर्घटना में सात लोगों की मौत, 11 घायल

Dec 06, 2025, 02:36 PM
अंकारा, 6 दिसंबर (आईएएनएस)। तुर्की के दक्षिण-पूर्वी ओस्मानिये प्रांत में शनिवार को एक पैसेंजर बस ने खड़े ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में सात लोगों की मौत हो गई और 11 अन्य घायल हो गए। सेमी-ऑफिशियल अनादोलु एजेंसी ने यह जानकारी दी।

रिपोर्ट के मुताबिक, यह हादसा उस वक्त हुआ जब एक ट्रक, जिसका टायर पंचर हो गया था, सड़क किनारे रुक गया था। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है। बचाव दल दुर्घटनाग्रस्त गाड़ियों को हटाने का काम कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, हादसे के कारण की जांच अभी चल रही है।

ओस्मानिये गवर्नर के ऑफिस से एक बयान में कहा गया है कि पीड़ितों की पहचान करने की कोशिशें जारी हैं।

इससे पहले, जुलाई में तुर्की के सेंट्रल सिवास प्रांत के इमरानली जिले में एक पैसेंजर बस के पहाड़ से टकराने से चार लोगों की मौत हो गई और 33 दूसरे घायल हो गए।

शिन्हुआ न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, 20 जुलाई को पूर्वी एग्री प्रांत से पश्चिमी इजमिर प्रांत जा रही पैसेंजर बस सिवास-एरजिनकन हाईवे पर कुजकोय गांव के पास एक पहाड़ से टकरा गई।

तुर्की में सड़क हादसे आम हैं। जनरल डायरेक्टरेट ऑफ सिक्योरिटी के मुताबिक, 2024 में पूरे तुर्की में ट्रैफिक हादसों में 2,713 लोगों की जान गई। सबसे ज्यादा हादसे इस्तांबुल, अंकारा और इजमिर में हुए, अकेले इस्तांबुल में 97,354 हादसे हुए।

अक्टूबर 2024 में तुर्की के सेंट्रल अक्सराय प्रांत में एक पैसेंजर बस के पलटने से सात लोगों की मौत हो गई और 33 दूसरे घायल हो गए।

अक्सराय प्रांत के गवर्नर मेहमत अली कुम्बुजोग्लू ने तब रिपोर्टर्स को बताया था कि टूरिस्ट बस अक्सराय शहर से 25 किलोमीटर दूर पलट गई थी।

2023 में ऑफिशियल डेटा में 6,548 मौतें और 350,855 घायलों को रिकॉर्ड किया गया, यानी हर दिन औसतन लगभग 18 मौतें और 961 घायल हुए।

पिछले साल तुर्की में जानलेवा एक्सीडेंट का मुख्य कारण तेज गाड़ी चलाना था।

