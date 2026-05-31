टॉम बैरक का विशेष दूत का कार्यकाल खत्म, रुबियो ने कूटनीतिक मोर्चे पर अहम जिम्मेदारी देने का किया ऐलान

वाशिंगटन, 30 मई (आईएएनएस)। सीरिया के लिए अमेरिका के विशेष दूत टॉम बैरक औपचारिक कार्यकाल खत्म होने के बाद अपने पद से हट जाएंगे। हालांकि, अमेरिकी विदेश सचिव मार्को रुबियो ने बताया कि वे सीरिया और इराक के लिए पॉलिसी मैनेज करने में केंद्रीय राजनयिक की भूमिका में बने रहेंगे।

अमेरिकी विदेश सचिव मार्को रुबियो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "राजदूत टॉम बैरक सीरिया में एक केंद्रीय मध्यस्थ रहे हैं, अब भी हैं और इराक पर एक भरोसेमंद हाथ हैं। वह न केवल तुर्किए गणराज्य में हमारे राजदूत के रूप में, बल्कि सीरिया में सरकार के साथ राष्ट्रपति के रणनीतिक सहयोग को आगे बढ़ाने और इराक में नई सरकार के साथ अपना काम शुरू करने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहेंगे।"

उन्होंने कहा कि वह राष्ट्रपति की टीम के एक जरूरी सदस्य हैं, उन पर मेरा पूरा भरोसा है और वह राज्य विभाग के पूरे समर्थन से काम करते हैं। इस काम को लीड करने की उनकी लगातार इच्छा से अमेरिकी लोगों को अच्छा फायदा हो रहा है।

इससे पहले एक अन्य पोस्ट में विदेश सचिव रुबियो ने लिखा, "राजदूत टॉम बराक ने सीरिया में हमारे विशेष दूत के तौर पर बहुत कीमती भूमिका निभाई है, जबकि यह टाइटल खत्म हो रहा है। वह सीरिया और इराक दोनों में ट्रंप सरकार के लिए मुख्य भूमिका निभाते रहेंगे, जहां उनकी विशेषज्ञता, संबंध और अमेरिका फर्स्ट एजेंडा की समझ हमारे महान देश के लिए जीत दिलाती रहेगी।"

अरबपति रियल एस्टेट निवेशक और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लंबे समय से भरोसेमंद बैरक मई 2025 से सीरिया में ट्रंप सरकार के विशेष दूत के तौर पर काम कर रहे हैं। इसके साथ ही वे तुर्किए में अमेरिकी राजदूत के तौर पर भी काम कर रहे हैं।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, सीरिया के दूत के तौर पर अपने एक साल के कार्यकाल के दौरान बैरक ने सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल-शरा के असद-पश्चात प्रशासन की ओर वाशिंगटन के झुकाव को देखा। उन्होंने दमिश्क पर भारी आर्थिक प्रतिबंधों में ढील देने और तुर्किए और खाड़ी अरब देशों सहित क्षेत्रीय सहयोगियों के साथ इस्लामिक स्टेट के खिलाफ ऑपरेशन को कोऑर्डिनेट करके अमेरिकी नीति पर बहुत ज्यादा प्रभाव डाला।

--आईएएनएस

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