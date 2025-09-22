अन्तरराष्ट्रीय

टोक्यो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में चीन ने पैदल चाल में एक रजत पदक जीता

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
Sep 22, 2025, 01:59 AM

बीजिंग, 21 सितंबर (आईएएनएस)। टोक्यो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 20 सितंबर को, चीनी खिलाड़ी वांग चाओचाओ ने पुरुषों की 20 किमी पैदल चाल में रजत पदक जीता। चीनी पुरुषों की 4x400 मीटर रिले टीम फाइनल में तो नहीं पहुंच पाई, लेकिन उसने एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया।

उसी सुबह पुरुषों की 20 किमी पैदल चाल में, 26 वर्षीय वांग चाओचाओ ने 1 घंटा 18 मिनट 43 सेकंड के समय के साथ रजत पदक जीता। ब्राजीली खिलाड़ी कैओ बोनफिम ने सिर्फ 8 सेकंड की बढ़त से स्वर्ण पदक हासिल किया। स्पेन के खिलाड़ी पोल म्कग्राथ तीसरे स्थान पर रहे।

चीनी पुरुषों की 4x400 मीटर रिले टीम ने भी आत्मविश्वास हासिल किया। उस शाम हुए प्रारंभिक मुकाबलों में, ल्यांग पाओथांग, चांग छिनींग, ल्यो खैई और कुओ लोंग्यु गठित चीनी टीम 3:00.77 के समय के साथ अपने ग्रुप में पांचवें स्थान पर रही, जिसने मई में क्वांगचो विश्व ट्रैक एंड फील्ड रिले प्रतियोगिता में बनाए गए 3:01.87 के राष्ट्रीय रिकॉर्ड को तोड़ दिया।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एएस/

