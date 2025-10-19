अन्तरराष्ट्रीय

ताकाइची बतौर पीएम जल्द संभालेंगी जापान की कमान, 'निप्पॉन इशिन नो काई' दल से मिलाया हाथ

Oct 19, 2025, 05:24 PM

टोक्यो, 19 अक्टूबर (आईएएनएस)। 'लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी' और 'निप्पॉन इशिन नो काई' ने गठबंधन सरकार बनाने पर व्यापक रूप से सहमति व्यक्त की है, जिससे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने का उनका रास्ता साफ हो गया है। क्योदो समाचार एजेंसी ने रविवार को इसकी जानकारी दी।

क्योदो ने बताया कि एलडीपी नेता साने ताकाइची और छोटे दक्षिणपंथी समूह के प्रमुख हिरोफुमी योशिमुरा सोमवार को गठबंधन संबंधित एक समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले हैं।

हालांकि दोनों ही दलों की ओर से इस पर कोई बयान नहीं आया है।

निप्पॉन इशिन के सह-प्रमुख फुमितके फुजिता ने शुक्रवार को समझौते की उम्मीदें जगाते हुए कहा कि दोनों दलों ने गठबंधन वार्ता में "बड़ी प्रगति" की है।

निप्पॉन इशिन के सांसद मंगलवार को संसद में प्रधानमंत्री चुनने के लिए होने वाले चुनाव में ताकाइची के लिए मतदान करेंगे। इस बीच खबर ये भी है कि (समाचार एजेंसी ने बताया) पार्टी ताकाइची मंत्रिमंडल में शुरुआती दौर में मंत्रियों को भेजने की योजना नहीं बना रही है।

यह एलडीपी के वर्षों पुराने साथी रहे कोमेइतो संग बनाए गए पूर्ण गठबंधन से कमतर होगा, जिससे आगामी सरकार की स्थिरता को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं।

फुजिता ने रविवार शाम को संवाददाताओं को बताया कि बातचीत अंतिम चरण में है और उनके साथी सांसदों ने योशिमुरा और उन्हें पार्टी के लिए इस मामले पर अंतिम निर्णय लेने का जिम्मा सौंपा है।

उन्होंने कहा कि उनका फैसला सोमवार को घोषित किया जाएगा, लेकिन उन्होंने इस पर खुलकर बात करने से इनकार कर दिया।

फुजिता ने कहा, "मुझे नहीं पता कि कल हम जो तस्वीर पेश करेंगे उसका मूल्यांकन कैसे किया जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि हम कल की ओर बढ़ रहे हैं, जबकि विश्वास का रिश्ता काफी गहरा हो रहा है, और मेरा मानना ​​है कि दूसरी पार्टी भी यही सोच रही है।"

इस महीने की शुरुआत में सत्तारूढ़ एलडीपी की अध्यक्षता जीतने के बाद, प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा के उत्तराधिकारी के रूप में ताकाइची का रास्ता लगभग तय लग रहा था। लेकिन फिर कोमेइतो ने अपने 26 साल पुराने गठबंधन से हाथ खींच लिया, जिससे अगले प्रधानमंत्री के चयन के लिए प्रतिद्वंद्वी दलों के साथ बातचीत का दौर शुरू हो गया था।

क्योदो ने कहा कि निप्पॉन इशिन को अपने साथ लाने के प्रयास में, एलडीपी ने कंपनियों और अन्य संगठनों से मिलने वाले दान पर प्रतिबंध लगाने और खाद्य पदार्थों को जापान के बिक्री कर से मुक्त करने की दिशा में काम जारी रखने की पेशकश की है।

निप्पॉन इशिन ने दो साल के लिए खाद्य पदार्थों पर कर हटाने का प्रस्ताव रखा है।

राजकोषीय मामलों की विशेषज्ञ ताकाइची ने बढ़ती मुद्रास्फीति से उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए अधिक खर्च और कर कटौती का आह्वान किया है और बैंक ऑफ जापान के ब्याज दरें बढ़ाने के फैसले की आलोचना की है।

