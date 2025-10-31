अन्तरराष्ट्रीय

तोंग चुन ने अमेरिकी रक्षा सचिव से मुलाकात की

बीजिंग, 31 अक्टूबर (आईएएनएस)। चीनी रक्षा मंत्री तोंग चुन, जो 12वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस में भाग लेने के लिए मलेशिया में थे, ने अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ के साथ वार्ता की।

वार्ता के दौरान, तोंग चुन ने कहा कि दक्षिण कोरिया में दोनों देशों के नेताओं की सफल बैठक ने अगले चरण में चीन-अमेरिका संबंधों के स्थिर विकास के लिए रणनीतिक मार्गदर्शन प्रदान किया, और बताया कि चीन और अमेरिका आपसी सफलता और आम समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। दोनों देशों के रक्षा मंत्रालय को राष्ट्राध्यक्षों द्वारा प्राप्त आम सहमति को लागू करने के लिए ठोस कदम उठाने, उच्च स्तरीय रणनीतिक संचार में अनुकरणीय भूमिका निभानी, विश्वास बनाने और संदेहों को दूर करने के लिए नीति-स्तरीय संचार को मजबूत करना और समानता, सम्मान, शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व और स्थिरता के आधार पर एक स्थिर और सकारात्मक सैन्य-से-सैन्य संबंध का निर्माण करना चाहिए, ताकि द्विपक्षीय संबंधों की सुचारू प्रगति के लिए आम समर्थन प्रदान किया जा सके।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि थाईवान जलडमरूमध्य के दोनों तटों का पुनर्मिलन एक अजेय ऐतिहासिक प्रवृत्ति है। अमेरिका को थाईवान मुद्दे पर अपने शब्दों और कार्यों में सावधानी बरतनी और 'थाईवान की स्वतंत्रता' का स्पष्ट विरोध करना आवश्यक है। चीन अपने राष्ट्रीय सुरक्षा हितों की दृढ़तापूर्वक रक्षा करते हुए शांतिपूर्ण विकास के लिए प्रतिबद्ध है, तथा किसी भी उल्लंघन या उकसावे का जवाब देने की पूरी क्षमता रखता है।

उन्होंने आशा व्यक्त की कि अमेरिका चीन को नियंत्रित न करने तथा संघर्ष न करने के अपने वक्तव्यों को कार्रवाई में परिवर्तित करेगा, क्षेत्रीय और वैश्विक शांति एवं सुरक्षा में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने के लिए चीन के साथ मिलकर काम करेगा।

बता दें कि वार्ता में दोनों पक्षों ने अन्य मुद्दों पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

