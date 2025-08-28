अन्तरराष्ट्रीय

Sydney stabbing Mount Druitt: ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में चाकूबाजी, एक की मौत

सिडनी में चाकूबाजी, एक किशोर की मौत और दूसरा अस्पताल में भर्ती।
Aug 28, 2025, 02:27 PM
ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में चाकूबाजी, एक की मौत

सिडनी: पश्चिमी सिडनी की पुलिस ने गुरुवार को बताया कि बुधवार रात चाकूबाजी की घटना में एक किशोर की मौत हो गई जबकि दूसरे को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

पुलिस के अनुसार, घटना स्थल पर बुधवार रात 10:10 बजे के बाद, मध्य सिडनी से 38 किलोमीटर पश्चिम में माउंट ड्रुइट के एक बस अड्डे पर आपातकालीन सेवाओं को बुलाया गया।

पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। यहां पर 19 साल की उम्र के दो लोग चाकू लगने से घायल थे। उनमें से एक का एम्बुलेंस पैरामेडिक्स में इलाज किया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका।

सिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, दूसरे व्यक्ति के हाथ में चाकू लगने के बाद पैरामेडिक्स ने इलाज किया; बाद में बेहतर इलाज के लिए स्थिर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया।

स्थानीय पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और घटना की जांच शुरू कर दी है।

यह घटना 22 अगस्त को ब्रिस्बेन के उत्तरी उपनगरों में चाकूबाजी की एक घटना के कुछ ही दिन बाद हुई है।

ऑस्ट्रेलियाई राज्य क्वींसलैंड की पुलिस ने एक बयान में कहा कि आपातकालीन सेवाओं को सूचना मिली थी कि उत्तरी ब्रिस्बेन के जिलमेरे उपनगर में दो लोगों पर एक अन्य व्यक्ति ने चाकू से हमला किया है।

आपातकालीन सेवाएं घटनास्थल पर पहुंचीं और दो लोगों को गंभीर रूप से घायल पाया, जिनमें से एक की उम्र 20 और दूसरे की उम्र 30 के आसपास थी। दोनों को अस्पताल ले जाया गया।

कुछ ही देर बाद एक 51 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी उंगली में लगी चोट के इलाज के लिए पुलिस सुरक्षा में अस्पताल में भर्ती कराया गया।

क्वींसलैंड पुलिस सेवा ने कहा कि जांचकर्ताओं का मानना ​​है कि तीनों व्यक्ति एक-दूसरे को जानते हैं और आम लोगों को इससे कोई खतरा नहीं था।

 

