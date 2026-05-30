स्विस राजदूत ने जम्मू-कश्मीर के एलजी और सीएम से की मुलाकात, कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा

श्रीनगर: भारत में स्विट्जरलैंड की राजदूत माया तिस्साफी ने शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर (एलजी) मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की। इस दौरान दोनों पक्षों ने सस्टेनेबल टूरिज्म और दूसरे क्षेत्रों में आपसी सहयोग पर चर्चा की।

अधिकारियों ने बताया कि स्विस डिप्लोमैट तिस्साफी ने एलजी सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की और सस्टेनेबल टूरिज्म, बागवानी, व्यावसायिक प्रशिक्षण, फूड प्रोसेसिंग और कृषि में आपसी सहयोग के मुद्दों पर चर्चा की।

उन्होंने इस क्षेत्र में स्विस योगदान, खासकर हाइड्रोपावर तकनीक, हाई-एल्टीट्यूड क्लाइमेट स्टडीज और टनल और ब्रिज जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी प्रकाश डाला।

कश्मीर घाटी के अपने मौजूदा दौरे के दौरान, स्विस राजदूत ने एलजी सिन्हा से भी मुलाकात की। वह जम्मू और कश्मीर के मुख्य सचिव अटल डुल्लू और पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के एमएलए सज्जाद लोन से भी मिलीं।

उन्होंने कश्मीर के पहाड़ों की सुंदरता का जिक्र करते हुए कश्मीर और स्विट्जरलैंड के बीच समानता बताई।

अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर स्विस राजदूत ने कहा, "श्रीनगर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के साथ कश्मीर में सहयोग की गुंजाइश पर सस्टेनेबल पर्यटन और व्यावसायिक प्रशिक्षण, फूड प्रोसेसिंग और कृषि पर फायदेमंद मीटिंग हुईं।"

उन्होंने कहा, "मुझे यह बताते हुए गर्व हुआ कि कैसे स्विस एक्सपर्टीज प्राइवेट सेक्टर के जरिए, टनल और ब्रिज से लेकर हाइड्रोपावर टेक और जॉइंट रिसर्च तक, इस इलाके के विकास में योगदान दे रही है।"

माया तिस्साफी भारत और भूटान में स्विस राजदूत हैं। उन्होंने सितंबर 2024 में दिल्ली में अपना पद संभाला।

माया तिस्साफी को अलग-अलग इलाकों में डिप्लोमेसी, पीस-बिल्डिंग और डेवलपमेंट में काम करने का 30 साल से ज्यादा का अनुभव है। वह 2002 में फेडरल डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स (एफडीएफए) में शामिल हुईं और तब से उन्होंने कई इवेंट्स किए हैं और 2011 से राजदूत के टाइटल के साथ काम कर रही हैं।

2019 से 2024 तक, उन्होंने राज्य सचिवालय में मिडिल ईस्ट और उत्तरी अफ्रीका डिवीजन के लिए राज्य के सहायक सचिव के तौर पर काम किया और राजदूत का टाइटल संभाला।

जुलाई 2015 में, उन्हें यूनाइटेड अरब अमीरात में स्विस कन्फेडरेशन का असाधारण और साधिकार राजदूत नियुक्त किया गया और नवंबर 2017 में, उन्होंने बहरीन में राजदूत के साथ-साथ अबू धाबी में मौजूद आईआरईएनए (इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी) में स्थायी प्रतिनिधि की भूमिका संभाली।

2011 में, वह कॉर्पोरेट डोमेन साउथ कोऑपरेशन (अफ्रीका, एशिया, एमईएनए, दक्षिण अमेरिका) की प्रमुख और राजदूत के टाइटल के साथ स्विस एजेंसी फॉर डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन की डायरेक्टर जनरल इन-चार्ज बनीं।

इससे पहले उन्होंने ईस्टर्न और सदर्न अफ्रीका डिवीजन (2008–2011), सोशल डेवलपमेंट डिवीजन (2006–2008) और गवर्नेंस डिवीजन को लीड किया। इसके अलावा, उन्हें डिप्टी हेड और जेंडर एडवाइजर के तौर पर और बाद में हेड (2002-2005) की जिम्मेदारी भी मिली।

इससे पहले, उन्होंने एफडीएफए की ओर से सॉलिडारमेड के लिए तंजानिया में हेल्थ सेक्टर रिफॉर्म को लागू करने के लिए तकनीकी सलाहकार के तौर पर और इफाकारा में कोऑर्डिनेशन ऑफिस के डायरेक्टर (2000–2002) के तौर पर काम किया।

1993 से 2000 तक, वह शांति संगठन सीएफडी की कोऑर्डिनेटर थीं। इस भूमिका के लिए उन्हें पहले के यूगोस्लाविया, इजरायल/फिलिस्तीन और उत्तरी अफ्रीका जाना पड़ा।

माया तिस्साफी एक स्विस नागरिक और एक सामाजिक वैज्ञानिक हैं। उनके पास पब्लिक हेल्थ में मास्टर डिग्री (ज्यूरिख, बेसल, बर्न यूनिवर्सिटी) और मीडिएशन में डिप्लोमा है। वह शादीशुदा हैं और उनके तीन बच्चे हैं।

--आईएएनएस

केके/एबीएम