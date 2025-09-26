अन्तरराष्ट्रीय

Donald Trump Pharma Tariff : अमेरिका के दवाइयों पर आयात टैरिफ से भारत को कोई असर नहीं : सुनील शाह

सुनील शाह बोले, ट्रंप के टैरिफ से घबराने की जरूरत नहीं, मार्केट सुधरेगा
Sep 26, 2025, 12:15 PM
मुंबई: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दवाइयों के आयात पर भारी टैरिफ लगाने के ऐलान के बाद से बाजारों में हलचल बढ़ गई है। मार्केट एक्सपर्ट सुनील शाह ने कहा इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है।

मार्केट एक्सपर्ट सुनील शाह ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा कि अमेरिका में भी हम लोगों की कई कंपनियां हैं। इस वजह से हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है।

उन्होंने कहा कि एक के बाद एक इस तरह के बयान से माहौल खराब हो रहा है। लोग सोच रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। कब क्या होगा, किसी को पता नहीं है। इसी वजह से मार्केट का माहौल खराब हो रहा है।

सुनील शाह ने कहा कि जैसा कि हमने कुछ दिनों में देखा कि मार्केट नीचे जा रहा है, क्या हम भविष्य में भी मार्केट के और नीचे जाने की सोच सकते हैं? अच्छे बिजनेस में पैसों का निवेश किया जाए। समय-समय पर देखते रहें कि कहां क्या चल रहा है। सही जानकारी मिलने के बाद ही लोगों को निवेश करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि आज के समय में लोग निवेश करने के बाद समय नहीं देते हैं और बार-बार कंपनी बदलते रहते हैं, इस तरह नहीं करना चाहिए। समय देने से ही निवेश का अच्छा रिटर्न मिलता है। मार्केट कभी स्थिर नहीं रहता है। लोगों को लंबे समय तक निवेश करना चाहिए।

शाह ने कहा कि आने वाले समय में मार्केट ऊपर जा सकता है। जीएसटी में टैक्सों की कमी और ऑनलाइन बाजारों में सेल सहित कई वजहों से आने वाले दिनों में मार्केट में बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। उनके नंबर आने के बाद और साफ हो जाएगा।

उन्होंने कहा कि अगर इसी तरह मार्केट चलता रहा तो कुछ दिनों में स्थिर होने के बाद बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और निवेशकों को फायदा मिलेगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है।

 

 

