Sudan RSF Clash : आरएसएफ का दावा, 'हमने कोर्दोफोन स्थित आर्मी बेस पर किया कब्जा,' सेना बोली 'झूठ'

बाबानुसा पर कब्जे के आरएसएफ दावे और सेना के खंडन से सूडान संघर्ष और तेज
Dec 03, 2025, 05:29 PM
सूडान: आरएसएफ का दावा, 'हमने कोर्दोफोन स्थित आर्मी बेस पर किया कब्जा,' सेना बोली 'झूठ'

काहिरा: सूडान के अर्धसैनिक बल रैपिड सपोर्ट फोर्सेज (आरएसएफ) ने सोमवार को दावा किया कि उसने कोर्दोफोन के बाबानुसा पर कब्जा कर लिया है। लेकिन इस दावे के उलट मंगलवार को सेना ने कहा कि विद्रोही झूठ बोल रहे हैं।

सोमवार को एक बयान में, आरएसएफ ने कहा कि वेस्ट कोर्दोफोन राज्य के बाबानुसा को "आजाद" करा दिया गया है। दावा किया कि उसने सूडानी सेना के "सरप्राइज अटैक" को नाकाम कर दिया, जो "संघर्ष विराम का साफ उल्लंघन" था।

स्थानीय मीडिया हाउस सूडान ट्रिब्यून ने बताया कि आरएसएफ के फील्ड कमांडरों और उनका साथ दे रहे राजनीतिक दल सूडान फाउंडिंग अलायंस (टीएएसआईएस) ने बयान जारी कर कहा कि उन्होंने बेस और पास के 89वें ब्रिगेड कमांड को “आजाद” करा लिया है।

रॉयटर्स के अनुसार मंगलवार को, सेना ने इस बात से इनकार किया कि आरएसएफ ने पूरे शहर पर कब्जा कर लिया है, और आरएसएफ कमांडर मोहम्मद हमदान डागालो पर सीजफायर के बावजूद हमले जारी रखने का आरोप लगाया।

एक बयान में, सेना ने कहा कि आरएसएफ ने शहर पर रोज हथियारों से और ड्रोन हमले किए थे। सैनिकों ने सोमवार को एक नए हमले को नाकाम कर दिया था। हालांकि सेना के दावे की कोई पुष्टि नहीं हो पाई है।

सेना ने आरएसएफ की हरकतों को विदेशी समर्थन पाने की एक सियासी चाल बताकर खारिज कर दिया।

19 नवंबर को, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वह अप्रैल 2023 से शुरू हुए झगड़े को रोकने की कोशिश करेंगे।

अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र और सऊदी अरब—जिन्हें क्वाड के नाम से जाना जाता है—ने नवंबर की शुरुआत में तीन महीने के संघर्ष विराम और उसके बाद शांति वार्ता की योजना को पेश किया था। आरएसएफ ने जवाब में कहा कि उसने प्लान मान लिया है, लेकिन इसके तुरंत बाद उसने ड्रोन हमलों की बौछार से सेना के इलाके पर हमला कर दिया।

बाबानुसा पर आरएसएफ का हमला अक्टूबर में दारफुर में सेना के आखिरी ठिकाने अल-फशीर पर कब्जा करने के बाद ग्रुप की बढ़ती ताकत को दर्शाता है।

--आईएएनएस

 

 

