South Korea US Trade : दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति को उम्मीद, अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता में निकलेगा 'उचित' समाधान

सोल: दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्युंग ने न्यूयॉर्क में विदेश मामलों के विशेषज्ञों से मुलाकात के दौरान उम्मीद जताई कि सोल और वाशिंगटन मिलकर द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए एक "उचित" समाधान निकाल लेंगे। राष्ट्रपति कार्यालय ने बुधवार को यह जानकारी दी।

योनहाप समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, ली ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के रात्रिभोज के दौरान अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता में नवीनतम घटनाक्रमों और चुनौतियों पर चर्चा की। दोनों देश जुलाई के अंत में हुए एक व्यापक व्यापार समझौते के तहत सोल द्वारा किए गए 350 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश के वादे को अंतिम रूप देने के लिए प्रयासरत हैं।

राष्ट्रपति कार्यालय ने एक विज्ञप्ति में कहा, "ली ने कारण बताया कि दक्षिण कोरिया, अमेरिकी मांगों को बिना शर्त क्यों स्वीकार नहीं कर सकता, और दोनों पक्षों द्वारा एक उचित समाधान तलाशने की आशा व्यक्त की।"

इस बैठक में एशिया सोसाइटी के अध्यक्ष और ली द्वारा अमेरिका में राजदूत के रूप में चुने गए कांग क्यूंग-व्हा, कोरिया सोसाइटी के अध्यक्ष थॉमस बर्न, अमेरिकी विदेश नीति पर राष्ट्रीय समिति की अध्यक्ष सुसान इलियट, कोरिया सोसाइटी के बोर्ड की अध्यक्ष कैथलीन स्टीफंस, यूरेशिया समूह के अध्यक्ष इयान ब्रेमर और विदेश मामलों के संपादक डैनियल कर्ट्ज़-फेलन शामिल थे।

कार्यालय ने बताया कि विशेषज्ञों ने दक्षिण कोरियाई कंपनियों के अमेरिका में सक्रिय निवेश का उल्लेख किया और सोल को अमेरिकी सरकार, कांग्रेस और स्थानीय समुदायों तक अपनी पहुंच बढ़ाने का सुझाव दिया। साथ ही, उन्होंने दोनों देशों के बीच लंबित मुद्दों को सुलझाने में सहयोग का वादा भी किया।

ली ने कोरियाई प्रायद्वीप में सैन्य तनाव कम करने और परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए सोल के प्रयासों का भी उल्लेख किया।

उन्होंने कहा कि दुनिया का एकमात्र विभाजित राष्ट्र, कोरिया- प्रायद्वीप पर शांति और स्थिरता को वैश्विक शांति ढांचे के निर्माण की कुंजी मानता है।

कार्यालय के अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को "लक्ष्य प्राप्त करने की क्षमता और दृढ़ संकल्प" वाला नेता बताते हुए ली ने उत्तर कोरिया के मामले में व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने के लिए वाशिंगटन के साथ मिलकर काम करने का संकल्प लिया।

प्रतिभागियों ने पिछले महीने ली के साथ अपनी शिखर वार्ता के दौरान उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग-उन के साथ बातचीत फिर से शुरू करने की ट्रंप की इच्छा की पुष्टि पर प्रकाश डाला और प्रायद्वीप पर तनाव कम करने और शांति को आगे बढ़ाने में प्रगति की आशा व्यक्त की।

अमेरिकी राष्ट्रपति और किम ने (ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान) तीन शिखर सम्मेलन किए हैं।