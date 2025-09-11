अन्तरराष्ट्रीय

South Korea US Relations : दक्षिण कोरिया के नागरिकों को अमेरिका से वापसी की मिली अनुमति : विदेश मंत्री चो ह्यून

अमेरिका ने कोरियाई नागरिकों की सुरक्षित वापसी और भविष्य में एंट्री का दिया भरोसा
Sep 11, 2025, 07:16 AM
सियोल :दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून ने कहा कि उन्हें अमेरिका से आश्वासन मिला है कि जॉर्जिया में हिरासत में लिए गए उसके नागरिकों को भविष्य में अमेरिका में प्रवेश करने में कोई समस्या नहीं होगी।

इन लोगों को एक हफ्ते पहले अमेरिका में हुई इमिग्रेशन (प्रवासन) कार्रवाई के दौरान पकड़ा गया था। अब एक विशेष विमान के जरिए उन्हें वापस कोरिया लाया जा रहा है।

विदेश मंत्री चो ह्यून ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो से बातचीत के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि दोनों देशों ने इस बात की फिर से पुष्टि की है कि गिरफ्तार दक्षिण कोरियाई नागरिकों को अटलांटा एयरपोर्ट तक ले जाते समय शारीरिक रूप से बांधा नहीं जाएगा।

चो ने कहा, "हमें आश्वासन मिला है कि भविष्य में काम करने के लिए उन्हें अमेरिका में वापस आने में कोई समस्या नहीं होगी।"

उन्होंने कहा, "हमने एक बार फिर सहमति जताई कि हिरासत में लिए गए हमारे नागरिक कल चार्टर्ड फ्लाइट से स्वदेश लौट सकेंगे और इस प्रक्रिया के दौरान हथकड़ी जैसे किसी बंधन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।"

योनहाप समाचार एजेंसी के अनुसार, चो इस सप्ताह की शुरुआत में वाशिंगटन गए थे ताकि जॉर्जिया में एक इलेक्ट्रिक कार बैटरी प्लांट में पिछले गुरुवार को अमेरिकी आव्रजन अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार किए गए 300 से अधिक दक्षिण कोरियाई नागरिकों के मामले को हल किया जा सके।

सियोल और वाशिंगटन ने फोल्क्स्टन की सुविधाओं से हिरासत में लिए गए लोगों को रिहा करने के लिए एक समझौता किया था और उन्हें बुधवार दोपहर को एक चार्टर्ड विमान से स्वदेश लौटना था। लेकिन, यह योजना अमेरिका में हुई कुछ अनजानी परिस्थितियों की वजह से टाल दी गई।

देरी का संभावित कारण हिरासत में लिए गए लोगों को एयरपोर्ट तक ले जाने के तरीके पर असहमति थी, जैसे कि अमेरिकी नियमों के तहत बस में यात्रा के दौरान हथकड़ी का इस्तेमाल करना।

चो और रुबियो की बातचीत के दौरान रुबियो ने बताया कि देरी का मुख्य कारण यह था कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने अधिकारियों को कोरियाई नागरिकों को देश में रहने और काम जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करने का निर्देश दिया था।

विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा, "इसके कारण प्रस्थान प्रक्रिया रुक गई थी, ताकि पहले कोरिया का रुख जाना जाए कि क्या हिरासत में लिए गए सभी कुशल कर्मचारी स्वदेश लौटना चाहते हैं या अमेरिका में रहकर काम करना और अमेरिकी कर्मियों को प्रशिक्षित करना चाहते हैं।"

अधिकारी ने कहा, "इसका हथकड़ी लगाने से कोई लेना-देना नहीं था, हालांकि उस समय यह मुद्दा सुलझा नहीं था।"

चो ने रुबियो को समझाया कि हिरासत में लिए गए लोग बेहद सदमे में और थके हुए हैं और उनके लिए पहले स्वदेश लौटना और बाद में अमेरिका वापस आना बेहतर होगा।

ट्रंप की टिप्पणियों से संकेत मिलता है कि कोरियाई नागरिकों को अमेरिका में दोबारा प्रवेश करने में कोई नुकसान नहीं होगा और दक्षिण कोरिया इसे इस रूप में समझता है कि अवैध ठहराव का कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाएगा और उनकी वापसी को स्वैच्छिक प्रस्थान के रूप में माना जाएगा।

अधिकारी ने यह भी नोट किया कि सरकार का मानना है कि हिरासत में लिए गए लोगों ने वीजा की सीमा से परे काम नहीं किया और न ही अमेरिका में अधिक समय तक रहने की बात स्वीकारी।

मंत्रालय के एक अधिकारी के अनुसार, कुल 330 लोग (316 कोरियाई और 14 अन्य विदेशी नागरिक) चार्टर्ड उड़ान में सवार होंगे। एक दक्षिण कोरियाई नागरिक ने रहने का फैसला किया है। विदेशी नागरिकों में 10 चीनी, तीन जापानी और एक इंडोनेशियाई शामिल हैं। हिरासत में लिए गए लोगों में ज्यादातर पुरुष हैं, जिनमें केवल 10 महिलाएं हैं।

 

 

