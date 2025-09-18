अन्तरराष्ट्रीय

South Korea US Visa : दक्षिण कोरिया ने अमेरिकी वीजा प्रणाली को समझने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया

अमेरिकी वीजा दिक्कतों पर दक्षिण कोरिया ने बनाया विशेष टास्क फोर्स
Sep 18, 2025, 12:10 PM
सोल: दक्षिण कोरियाई सरकार ने गुरुवार को एक अंतर-एजेंसी टास्क फोर्स का गठन किया है, ताकि दक्षिण कोरियाई कंपनियों को अमेरिकी वीजा प्रणाली को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिल सके। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हाल ही में अमेरिका के आव्रजन छापे में 300 से अधिक दक्षिण कोरियाई लोगों को हिरासत में लेने और रिहा करने के बाद यह कदम उठाया गया है।

योनहाप समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, विदेश मंत्रालय, उद्योग, व्यापार और ऊर्जा मंत्रालय, लघु एवं मध्यम उद्यम (एसएमई) और स्टार्टअप मंत्रालय समेत अन्य के साथ मिलकर गठित यह टास्कफोर्स, काम के लिए अमेरिका आने से जुड़ी कठिनाइयों या समस्याओं के बारे में विभिन्न उद्योगों से राय एकत्र करेगा और उनके समाधान खोजने का प्रयास करेगा।

कोरियाई उद्योग महासंघ सहित प्रमुख दक्षिण कोरियाई व्यावसायिक लॉबी भी इसका हिस्सा होगी।

इस टास्क फोर्स का गठन ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका में बड़ी विनिर्माण परियोजनाएं चलाने वाली दक्षिण कोरियाई कंपनियों के लिए वीजा दिशानिर्देशों में सुधार की मांग बढ़ रही है। दक्षिण कोरियाई नागरिकों की सामूहिक हिरासत के बाद अमेरिकी वीजा नीति मानकों को लेकर अनिश्चितताएं पैदा हो गई हैं।

हिरासत में लिए गए कई लोग शॉर्ट-टर्म बिजनेस या मनोरंजन वीजा पर अमेरिका में काम कर रहे थे। कंपनियों का तर्क है कि लंबी वीजा आवेदन प्रक्रिया और अमेरिका की अस्पष्ट वीजा नीति से अनिश्चितता पैदा होती है।

अधिकारी टास्क फोर्स के निष्कर्षों के आधार पर अमेरिकी पक्ष को सुधार प्रस्ताव देने की योजना बना रहे हैं।

इससे पहले 15 सितंबर को, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कार्यालय ने कहा था कि सरकार इस बात की बारीकी से जांच कर रही है कि जॉर्जिया में अमेरिकी आव्रजन अधिकारियों द्वारा कोरियाई कामगारों पर की गई छापेमारी और हिरासत के दौरान मानवाधिकारों का कोई उल्लंघन तो नहीं हुआ।

ब्रायन काउंटी में एक इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी प्लांट पर अमेरिकी आव्रजन छापे के बाद एक हफ्ते की हिरासत के बाद, सोल और वाशिंगटन के बीच गहन बातचीत के बाद, कुल 316 दक्षिण कोरियाई नागरिक स्वदेश लौटे।

स्थानीय मीडिया ने छापेमारी और हिरासत के कई प्रत्यक्ष विवरण प्रकाशित किए हैं, जिनमें से कई ने हिरासत केंद्र को भीड़भाड़ वाला, अनहेल्दी और कठोर बताया है।

मजदूरों ने तंग जगहों, फफूंद लगे गद्दों, ठंडे तापमान और बुनियादी स्वच्छता की सीमित पहुंच के बारे में जानकारी दी। कई ने यह भी बताया कि कैसे गिरफ्तारी के दौरान उनकी कमर, पैरों और कलाईयों में जंजीरें डाली गईं और आव्रजन अधिकारियों ने उनके साथ बुरा व्यवहार किया।

राष्ट्रपति के प्रवक्ता कांग यू-जंग ने एक प्रेस वार्ता में कहा, "मैं समझता हूं कि सरकार यह पता लगाने के लिए कंपनियों के साथ गहन समीक्षा कर रही है कि क्या कोई मानवाधिकार उल्लंघन हुआ है।"

कांग ने कहा, "विदेश मंत्रालय इस बात पर गौर कर रहा है कि क्या हमारी मांगों पर उचित ध्यान दिया गया और कंपनियां अपनी समीक्षा भी कर रही हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि कोरियाई या अमेरिकी पक्ष की ओर से कोई भी उपाय अपर्याप्त तो नहीं था।"

सोल ने इस बात पर जोर दिया था कि दक्षिण कोरियाई नागरिकों के अधिकारों और सम्मान का अनुचित उल्लंघन नहीं होना चाहिए और इस घटना पर वाशिंगटन के प्रति गहरा खेद व्यक्त किया था।

उन्होंने आगे कहा, "हमारे कुछ अनुरोध स्वीकार कर लिए गए हैं और उनमें सुधार भी हुआ है। हालांकि, हम इस बात पर नजर रखना जारी रखेंगे कि क्या हमारे नागरिकों को अब भी कोई असुविधा हो सकती है।"

मंत्रालय के एक अधिकारी ने संवाददाताओं को बताया कि हुंडई और एलजी, जिन दो दक्षिण कोरियाई कंपनियों के संयुक्त उद्यम स्थल पर छापेमारी की गई थी, वे कर्मचारियों से संभावित भेदभाव, दुर्व्यवहार या अधिकारों के उल्लंघन के बारे में जानकारी एकत्र करेंगी और परिणाम विदेश मंत्रालय के साथ साझा करेंगी।

अधिकारियों ने कहा, "हिरासत के दौरान संभावित मानवाधिकार उल्लंघनों की जांच के लिए एक व्यापक फैक्ट-फाइंडिंग समीक्षा की जाएगी और जरूरत पड़ने पर इस मुद्दे को अमेरिका के समक्ष उठाया जाएगा।"

 

