South Korea Transport : दक्षिण कोरिया में विदेशी सैलानियों को जल्द मिलेगी बड़ी सुविधा, कार्ड से होगा सार्वजनिक परिवहन का भुगतान

सियोल: दक्षिण कोरियाई अधिकारियों ने रविवार को बताया कि सरकार ने एक ऐसे सिस्टम की समीक्षा शुरू कर दी है, जिससे विदेशी टूरिस्ट साउथ कोरिया में बसों और सबवे में विदेश में जारी क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकेंगे।

अधिकारियों के अनुसार, लैंड एंड ट्रांसपोर्ट ने हाल ही में एक ओपन-लूप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पेमेंट सिस्टम शुरू करने पर एक स्टडी करवाने के लिए बोली लगाई है, जो इस महीने शुरू होनी थी और अगले साल के आखिर तक चलेगी।

इस स्टडी का मकसद विदेशियों को इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड से सीधे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का किराया देने में मदद करना है। योनहाप न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, अभी यात्रियों को कैश से ट्रांसपोर्टेशन कार्ड खरीदना और टॉप-अप करवाना पड़ता है या विदेशियों के लिए खास तौर पर बनाए गए प्रीपेड कार्ड खरीदने पड़ते हैं, जिससे अक्सर परेशानी होती है।

इस स्टडी के जरिए, मंत्रालय नए सिस्टम को शुरू करने के लिए जरूरी बजट का अनुमान लगाने और यह तय करने की योजना बना रहा है कि इससे जुड़े खर्च कौन उठाएगा।

जनवरी-अक्टूबर की अवधि के दौरान विदेशी यात्रियों की संख्या में साल-दर-साल 15.2 प्रतिशत की बढ़ोतरी होकर 15.82 मिलियन हो गई है, जिससे सुधार की जरूरत बढ़ गई है।

न्यूयॉर्क और लंदन सहित दुनिया के बड़े शहरों ने पहले ही ऐसे सिस्टम अपना लिए हैं जो यात्रियों को अपने क्रेडिट कार्ड से पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करने की अनुमति देते हैं।

एक सरकारी अधिकारी ने कहा, "कम समय में पूरे देश में इस सिस्टम को लागू करना मुश्किल होगा, इसलिए सरकार स्थानीय सरकारों और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ऑपरेटरों के साथ सलाह करके इसे धीरे-धीरे लागू कर सकती है।"

उन्होंने आगे कहा कि अगर स्टडी के बाद सिस्टम को शुरू करने का फैसला होता है, तो इसे असल में 2027 की शुरुआत में लागू किया जा सकता है।

