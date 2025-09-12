अन्तरराष्ट्रीय

Gallup Korea, US Relations : दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ली की अनुमोदन रेटिंग 58 प्रतिशत तक गिरी, सर्वे में खुलासा

राष्ट्रपति ली जे म्युंग की अनुमोदन रेटिंग 60% से नीचे गिरी
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Sep 12, 2025, 02:46 PM
दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ली की अनुमोदन रेटिंग 58 प्रतिशत तक गिरी, सर्वे में खुलासा

सियोल:  के राष्ट्रपति ली जे म्युंग की अनुमोदन रेटिंग 60 प्रतिशत से नीचे आ गई है। शुक्रवार को जारी एक सर्वे के अनुसार, उनके कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर यह गिरावट दर्ज की गई।

गैलप कोरिया द्वारा मंगलवार से गुरुवार तक 1,002 लोगों पर किए गए सर्वे में, 58 प्रतिशत लोगों ने राष्ट्रपति ली के प्रदर्शन को सकारात्मक बताया, जो पिछले सप्ताह की तुलना में 5 प्रतिशत अंक कम है।

योनहाप न्यूज एजेंसी के मुताबिक, ली की अनुमोदन रेटिंग अगस्त के अंत में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ शिखर सम्मेलन के बाद 60 प्रतिशत से ऊपर बनी हुई थी, लेकिन गुरुवार को उनके 100वें दिन के अवसर पर यह रुझान उलट गया।

सर्वे में 14 प्रतिशत लोगों ने सकारात्मक मूल्यांकन के लिए अर्थव्यवस्था को कारण बताया, जबकि 22 प्रतिशत लोगों ने नकारात्मक राय में कूटनीति को वजह बताया, खासकर तब जब अमेरिका के जॉर्जिया राज्य में एक बैटरी फैक्ट्री की निर्माण साइट पर 300 से ज्यादा दक्षिण कोरियाई मजदूरों को इमिग्रेशन छापे में पकड़ा गया था।

सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक पार्टी की अनुमोदन रेटिंग 1 प्रतिशत अंक बढ़कर 41 प्रतिशत हो गई, जबकि मुख्य विपक्षी पीपल पावर पार्टी की रेटिंग बिना किसी बदलाव के 24 प्रतिशत पर बनी रही।

इस सर्वे की त्रुटि का मार्जिन प्लस या माइनस 3.1 प्रतिशत अंक था और यह 95 प्रतिशत भरोसेमंद स्तर पर आधारित था।

इस बीच, राष्ट्रपति कार्यालय ने कहा कि राष्ट्रपति ली ने गुरुवार को फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ पहली बार फोन पर बात की और सहयोग को गहरा करने का संकल्प लिया।

राष्ट्रपति के प्रवक्ता कांग यू-जंग ने एक लिखित ब्रीफिंग में कहा कि मैक्रों ने ली को उनके शपथ ग्रहण पर बधाई दी और उम्मीद जताई कि नई सरकार का शुभारंभ द्विपक्षीय मित्रता और सहयोग को और मजबूत करेगा।

 

Korean PoliticsUS RelationsSouth KoreaApproval RatingEmmanuel MacronLee Jae-myunggallup korea

Related posts

Loading...

More from author

Loading...