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South Korea President India Visit : तीन द‍िन भारत के दौरे पर रहेंगे दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्युंग, ये है पूरा शेड्यूल

मोदी-ली बैठक में रक्षा, एआई और निवेश पर चर्चा; कई अहम समझौते संभव
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Dainik Hawk·
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Apr 17, 2026, 11:25 PM
तीन द‍िन भारत के दौरे पर रहेंगे दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्युंग, ये है पूरा शेड्यूल

नई दिल्ली: दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्युंग तीन दिवसीय दौरे पर भारत आ रहे हैं। राष्ट्रपति ली जे म्युंग और प्रथम महिला किम ही क्यूंग की भारत की राजकीय यात्रा 19 से 21 अप्रैल तक प्रस्तावित है।

इस यात्रा का उद्देश्य भारत-दक्षिण कोरिया विशेष रणनीतिक साझेदारी को गहरा करना और व्यापार-निवेश को बढ़ाना है। प्रमुख चर्चाओं में उन्नत तकनीकें, जहाज निर्माण और रक्षा सहयोग शामिल है।

भारत दौरे के कार्यक्रम के अनुसार, राष्ट्रपति ली जे म्युंग 19 अप्रैल को शाम 4:35 बजे वायुसेना स्टेशन पालम (एएफएस पालम) पर आगमन करेंगे। उसी दिन शाम 06:50 बजे वे होटल ओबेरॉय में विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर से शिष्टाचार भेंट करेंगे।

अगले द‍िन 20 अप्रैल को कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 09:00 बजे राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत समारोह से होगी। इसके बाद राष्ट्रपति ली जे म्युंग 09:40 बजे राजघाट पर पुष्पांजलि कार्यक्रम में शाम‍िल होंगे।

यहां से राष्ट्रपति ली जे म्युंग 11:30 बजे हैदराबाद हाउस पहुंचेंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक में ह‍िस्‍सा लेंगे। उसके बाद 01:05 बजे समझौता ज्ञापनों (एमओयू) का आदान-प्रदान और संयुक्त प्रेस वक्तव्य जारी किया जाएगा।

शाम 04:15 बजे भारत मंडपम में व्यापार मंच आयोजित होगा, जिसके लिए दूतावास की ओर से मान्यता की व्यवस्था की गई है।

उसी दिन शाम 07:00 बजे राष्ट्रपति ली जे म्युंग राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से मुलाकात करेंगे।

इसके बाद अगले द‍िन 21 अप्रैल को दोपहर 12:30 बजे राजकीय यात्रा संपन्न करते हुए राष्ट्रपति ली जे-म्युंग और प्रथम महिला किम ही-क्यूंग का प्रस्थान निर्धारित है।

ली के दौरे को देखते हुए (दोनों देश) शिपबिल्डिंग और मैरीटाइम इंडस्ट्रीज, फाइनेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), और रक्षा जैसे स्ट्रेटेजिक सेक्टर में आर्थिक सहयोग का एक नया अध्याय शुरू होने की उम्मीद है। मध्य पूर्व में जारी संघर्ष के कारण तेजी से बदलते भू-राजनीतिक माहौल के बीच, दोनों देश एनर्जी सप्लाई चेन पर मिलकर काम करने को तत्पर हैं।

ली और मोदी तीसरी बार आमने-सामने बातचीत करेंगे। पिछले साल दोनों 'ग्रुप ऑफ सेवन' और 'ग्रुप ऑफ 20 समिट' में मिले थे। ली भारत के बाद मंगलवार को वियतनाम जाएंगे और बुधवार को वियतनाम के राष्ट्रपति और कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव टो लैम से वार्ता करेंगे।

--आईएएनएस

 

 

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