South Korea Fraud : कंबोडिया से वापस लाए गए 59 घोटालेबाज, गिरफ्तार करना चाहती है पुलिस

सोल: दक्षिण कोरिया की पुलिस ने सोमवार को कहा कि उन्होंने विभिन्न ऑनलाइन घोटालों में कथित संलिप्तता के लिए कंबोडिया से वापस लाए गए 59 संदिग्धों के लिए गिरफ्तारी वारंट की मांग की है।

चौंसठ ऐसे संदिग्धों को शनिवार को कंबोडिया से हवाई मार्ग से घर भेजा गया और एक को पूर्व-जारी वारंट के साथ तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया।

राष्ट्रीय पुलिस एजेंसी (एनपीए) ने बताया कि शेष 63 में से चार को जल्द ही रिहा कर दिया गया, जबकि एक को अभियोजन पक्ष द्वारा पुलिस के गिरफ्तारी वारंट के अनुरोध को अस्वीकार करने के बाद रिहा किया गया।

योनहाप समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, क्षेत्र के अनुसार, 45 संदिग्धों से एनपीए का दक्षिण चुंगचेओंग प्रांत कार्यालय निपट रहा है, जबकि 15 से उत्तर ग्योंगगी प्रांत कार्यालय निपट रहा है।

शेष चार संदिग्धों की जांच क्रमशः डेजॉन, जिम्पो, वोनजू और सोल के सियोदामुन कार्यालयों द्वारा की जा रही है।

दक्षिण चुंगचेओंग कार्यालय पिछले साल के अंत और पिछली जुलाई के बीच हुए 'रोमांस स्कैम' समेत अन्य घोटालों की जांच कर रहा है, जबकि उत्तर ग्योंगगी कार्यालय मार्च से अप्रैल तक हुए रोमांस स्कैम्स की जांच कर रहा है।

चूंकि कंबोडियाई अधिकारियों ने दक्षिण कोरियाई पुलिस को जुलाई से सितंबर तक स्थानीय वॉयस फिशिंग कॉल सेंटरों पर अपनी कार्रवाई और इन योजनाओं में शामिल होने के संदिग्ध दक्षिण कोरियाई नागरिकों को हिरासत में लेने की जानकारी दी थी, इसलिए एनपीए ने दक्षिण चुंगचेओंग और उत्तर ग्योंगगी कार्यालयों को इन अपराधों की मुख्य जांच एजेंसियों के रूप में नियुक्त किया है।

पुलिस ने कहा कि स्वदेश लौटे कई संदिग्धों ने जांचकर्ताओं को बताया है कि कंबोडिया में धोखाधड़ी करने वाले गिरोहों के सदस्यों ने उन्हें हिरासत में लिया और उन पर हमला किया।

पुलिस ने कहा कि सभी 64 लोगों की सहमति से उनका ड्रग परीक्षण किया गया और सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है।