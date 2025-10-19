Slovenia Bled : स्लोवेनिया का ब्लेड संयुक्त राष्ट्र पर्यटन के 2025 के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों में शामिल

नई दिल्ली: स्लोवेनिया के शहर ब्लेड को संयुक्त राष्ट्र (यूएन) टूरिज्म ने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों में शामिल किया है। ब्लेड अपनी सुंदर हिमनद झील, झील के बीच स्थित छोटे द्वीप और वहां के चर्च के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसके लिए शहर को यूएन टूरिज्म बेस्ट टूरिज्म विलेज पहल के तहत यह सम्मान मिला है।

यह सम्मान उन स्थानों को दिया जाता है जो प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करते हुए सतत पर्यटन विकास को बढ़ावा देते हैं। स्लोवेनिया की अर्थव्यवस्था, पर्यटन और खेल मंत्रालय के अनुसार, यह सम्मान ब्लेड को दुनिया के प्रमुख सतत पर्यटन स्थलों में शामिल होने की पुष्टि करता है।

इस पहल का उद्देश्य उन गांवों को समर्थन देकर ग्रामीण जनसंख्या में कमी की समस्या का समाधान करना है जो पर्यटन का उपयोग आर्थिक अवसर पैदा करने और स्थानीय परंपराओं व मूल्यों की रक्षा के लिए करते हैं। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, गैर-वित्तीय होने के बावजूद इस सम्मान से शहर को अंतरराष्ट्रीय तौर पर सामने लाने और संयुक्त राष्ट्र पर्यटन के वैश्विक विकास नेटवर्क तक मदद मिल सकती है।

स्लोवेनिया के पर्यटन बोर्ड के अनुसार, ब्लेड शहर में लगभग 8 हजार लोग रहते हैं। ब्लेड यह खिताब हासिल करने वाला स्लोवेनिया का नया डेस्टिनेशन बन गया है। इससे पहले, 2021 में सोलकावा और राडोवलजिका, जबकि 2022 में बोहिंज को यह सम्मान मिला था।

जूलियन आल्प्स की तलहटी में स्थित शहर हिमनद झील के किनारे फैला हुआ है। झील के किनारे एक चट्टान पर 11वीं सदी का ब्लेड किला है, जिसमें एक संग्रहालय, चैपल और प्रिंटिंग प्रेस है। झील के बीचों-बीच एक छोटे से द्वीप पर मारिया की मान्यता का तीर्थस्थल चर्च है, जिसमें खड़ी सीढ़ियां और घंटाघर हैं।

सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2025 के पांचवें एडिशन में दुनिया के सभी क्षेत्रों (अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, यूरोप और मध्य पूर्व) से 52 गांवों को सम्मानित किया गया। इनका चयन 65 यूएन टूरिज्म सदस्य देशों से आए 270 से अधिक आवेदन में से किया गया। इसके अलावा, 20 और गांव अपग्रेड प्रोग्राम में शामिल हुए। नए गांवों की सूची की घोषणा चीन के हुझोउ शहर में एक विशेष समारोह के दौरान की गई।

सभी 72 गांव सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव (बीटीवी) नेटवर्क का हिस्सा बन गए हैं। यह नेटवर्क हर साल बढ़ रहा है। 72 नए सदस्यों की घोषणा के साथ 319 गांव अब दुनिया के सबसे बड़े ग्रामीण पर्यटन स्थलों के समुदाय का हिस्सा बन गए हैं।

यूएन टूरिज्म के महासचिव जुराब पोलोलिकाश्विली ने कहा, "पर्यटन ग्रामीण क्षेत्रों में साझा समृद्धि, समावेशी विकास और क्षेत्रीय सामंजस्य को बढ़ावा देने का एक सशक्त माध्यम हो सकता है। हमारे सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव, उन समुदायों का उदाहरण हैं, जो अपनी सांस्कृतिक विरासत की रक्षा, अपने प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और पर्यटन के माध्यम से आर्थिक अवसर पैदा करने के लिए काम कर रहे हैं। ये गांव दर्शाते हैं कि पर्यटन को अपनाकर, वे सामाजिक समावेश को बढ़ावा दे सकते हैं और एक ऐसे भविष्य का निर्माण कर सकते हैं जहां कोई भी पीछे न छूटे।"