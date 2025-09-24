अन्तरराष्ट्रीय

Silk Road Film Festival : 12वां सिल्क रोड अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव उद्घाटित

सिल्क रोड फिल्मोत्सव 2025: 135 देशों की फिल्मों संग सांस्कृतिक आदान-प्रदान
Sep 24, 2025, 05:54 AM
12वां सिल्क रोड अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव उद्घाटित

बीजिंग: चाइना मीडिया ग्रुप, फुच्येन प्रांत सरकार और शैनशी प्रांत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित 12वां सिल्क रोड अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव 22 सितंबर को फुचो शहर में उद्घाटित हुआ।

सीपीसी फुच्येन प्रांत समिति के सचिव और 12वें सिल्क रोड अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव आयोजन समिति के अध्यक्ष चो चुयी ने इस फिल्मोत्सव के उद्घाटन की घोषणा की।

 

सीएमजी के महानिदेशक शंग हाईशुंग ने एक वीडियो भाषण दिया। इस फिल्मोत्सव के मुख्य अतिथि देश इंडोनेशिया, कंबोडिया, मलेशिया, बेलारूस और उजबेकिस्तान आदि देशों के मेहमान उद्घाटन समारोह में उपस्थित हुए।

 

शंग हाईशुंग ने अपने भाषण में कहा कि वर्तमान वर्ष विश्व फिल्म के जन्म की 130वीं वर्षगांठ है और चीनी फिल्म की 120वीं वर्षगांठ है। सिल्क रोड अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव सिल्क रोड की सांस्कृतिक शक्ति दिखाता है और सभ्यताओं की पारस्परिक सीख का नया अध्याय लिखता है, जो सिल्क रोड भावना का प्रचार करता है।

 

सीएमजी देश-विदेश के फिल्म जगत के लोगों के साथ सिल्क रोड सभ्यता के शानदार आदान-प्रदान और वैश्विक सभ्यताओं की पारस्परिक सीख का नया अध्याय लिखने को तैयार है।

 

उद्घाटन समारोह पर क्लासिकल फिल्म गीत और स्थानीय परंपरागत नृत्य के जरिए समुद्र और पहाड़ को पार करने की सौहार्द सिल्क रोड कहानी सुनाई गई।

 

इस फिल्मोत्सव में 135 देशों और क्षेत्रों की 3,500 से अधिक फिल्में भाग ले रही हैं, जिनमें बाहर की फिल्मों का अनुपात 92 प्रतिशत से अधिक है। फिल्मोत्सव 26 सितंबर को समाप्त होगा और सर्वश्रेष्ठ फिल्म समेत दस पुरस्कारों की घोषणा की जाएगी।

 

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

 

 

 

