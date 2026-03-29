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Siemens China Market: चीन के बाजार विकास के अवसर प्रदान करते हैं : सीमेंस वैश्विक कार्यकारी उपाध्यक्ष

सीमेंस अधिकारी बोले- चीन में एआई और औद्योगिक विकास से बढ़ रहे निवेश के अवसर
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Mar 29, 2026, 02:56 PM
चीन के बाजार विकास के अवसर प्रदान करते हैं : सीमेंस वैश्विक कार्यकारी उपाध्यक्ष

बीजिंग: हाल ही में, सीमेंस के वैश्विक कार्यकारी उपाध्यक्ष श्याओ सोंग ने मीडिया को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि चीन के औद्योगिक क्षेत्रों की व्यापकता, इसकी विनिर्माण प्रणाली की गहराई, तकनीकी नवाचार की गति और नई प्रौद्योगिकियों के प्रति खुलापन चीनी बाजार के अद्वितीय लाभ हैं, जो चीन में सीमेंस जैसी विदेशी कंपनियों के व्यापार विकास के अवसर प्रदान करते हैं।

उन्होंने कहा कि चीन में संयुक्त राष्ट्र के औद्योगिक वर्गीकरण में सूचीबद्ध सभी औद्योगिक श्रेणियां मौजूद हैं। सीमेंस, जो औद्योगिक क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) उत्पादों और समाधानों के अनुप्रयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है, के लिए चीन की औद्योगिक श्रेणियों की व्यापकता इसे औद्योगिक एआई अनुप्रयोगों के लिए एक उपजाऊ भूमि बनाती है।

श्याओ सोंग के विचार में, चाहे कृत्रिम बुद्धिमत्ता हो, नई ऊर्जा हो या डिजिटल प्रौद्योगिकी, चीन तेजी से विकास की प्रवृत्ति दिखा रहा है और चीन ने हमेशा तकनीकी नवाचार के प्रति खुला दृष्टिकोण बनाए रखा है। उन्होंने कहा कि चीन के संपूर्ण औद्योगिक क्षेत्रों और विनिर्माण पैमाने पर निर्भर रहते हुए, साथ ही, चीन के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के तीव्र विकास और नई प्रौद्योगिकियों के प्रति उसके खुले दृष्टिकोण से लाभ उठाकर सीमेंस 'तेजी से' नए उत्पाद लॉन्च करने में सक्षम रहा है।

श्याओ सोंग के अनुसार, सीमेंस ने चीन में पहले से ही 20 अनुसंधान एवं विकास केंद्रों और 20 से अधिक डिजिटल नवाचार सशक्तीकरण केंद्रों से युक्त एक व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित कर लिया है। सीमेंस लंबे समय से चीन के औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र का अभिन्न अंग रहा है, और चीन का उच्च स्तरीय आर्थिक विकास सीमेंस के लिए नए विकास के अवसर लेकर आएगा।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

 

 

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