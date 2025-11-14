अन्तरराष्ट्रीय

China SpaceMission : सुरक्षित वापस लौटे चीनी शनचो-20 अंतरिक्ष यान के तीन सदस्य

Nov 14, 2025, 02:23 PM
बीजिंग: पेइचिंग समयानुसार 14 नवंबर को 16 बजकर 40 मिनट पर शनचो-21 समानव अंतरिक्ष यान के वापसी मॉड्यूल ने सफलतापूर्वक लैंडिंग की, जिस पर सवार शनचो-20 अंतरिक्ष यान के तीन सदस्य चन तुंग, चन चोंगच्ये और वांगच्ये सुरक्षित रूप से वापस लौटे।

14 बजकर 49 मिनट पर पेइचिंग अंतरिक्ष उड्डयन नियंत्रण केंद्र ने वापसी का निर्देश दिया। शनचो-20 समानव अंतरिक्ष यान का वापसी मॉड्यूल सुचारू रूप से अंतरिक्ष मॉड्यूल से अलग हुआ। इसके बाद वापसी मॉड्यूल का इंजन प्रज्वलित किया गया और अंत में सफलतापूर्वक लैंडिंग की गई। डॉक्टरों ने स्थल पर पुष्टि की कि तीनों अंतरिक्ष यात्रियों की शारीरिक स्थिति अच्छी है।

शनचो-20 अंतरिक्ष यान के क्रू के तीन सदस्य स्पेस स्टेशन में 204 दिन तक ठहरे, जो चीनी अंतरिक्ष यात्रियों का एक नया रिकॉर्ड है। इस दौरान उन्होंने चार बार स्पेसवॉक किया और कई वैज्ञानिक परीक्षाएं पूरी कीं।

(साभार- चाइना मीडिया गुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

 

 

