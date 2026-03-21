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Sheikh Hasina Statement : ईद की असल खुशी हमारी जीत के पल में आएगी: बांग्लादेश की पूर्व पीएम हसीना

ईद पर शेख हसीना का भावुक संदेश, देश के लिए बलिदान की जताई तैयारी
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Mar 21, 2026, 12:44 PM
ईद की असल खुशी हमारी जीत के पल में आएगी: बांग्लादेश की पूर्व पीएम हसीना

ढाका: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने शनिवार को अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए एक अत्यंत भावुक और दृढ़ संदेश दिया। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो शेख मुजीबुर रहमान की बेटी देश के लिए खुद को कुर्बान कर देने को तैयार है। साथ ही, उन्होंने कहा कि ईद की असल खुशी तभी आएगी जब अवामी लीग के जीत का पल आएगा।

अवामी लीग के एक्स पर शेयर किए गए एक बयान में, हसीना ने कहा कि देश में मौजूद न होने के बावजूद, वह "देश के लोगों की आजादी" के लिए समर्पित हैं।

इसमें उन्होंने लिखा है कि संयम का यह महीना हमें इंसानियत और सहनशीलता सिखाता है। यह हमें अपनी खुशियां दूसरों के साथ बांटना सिखाता है। हम सभी आपसी मेलजोल और इज्जत पर आधारित एक इंसानी दुनिया बनाना चाहते हैं।

हसीना ने आगे लिखा, "अपने वतन से दूर रहते हुए भी, ईद के इस मुबारक दिन पर, मैं दुआ करती हूं कि देश का हर इंसान ठीक रहे। ईद हर मेहनतकश इंसान के लिए एक सच्चा त्योहार बने। मैंने हमेशा यह सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि मेरे देश के लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हों ताकि वे गरीबी का शिकार न हों और न ही देश और विदेश में साजिशों का शिकार हों।"

उन्होंने कहा कि यह साफ हो गया है कि एक बड़ी साजिश ने "बांग्लादेश के गरीब लोगों की किस्मत" पर असर डाला है।

पूर्व पीएम ने आरोप लगाया कि 5 अगस्त, 2024 से देश एक जेल जैसा हो गया है, जिसमें राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर "आजाद ख्याल" लेखक, पत्रकार और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जेल में बंद हैं।

उन्होंने कहा, "मैं इन बेगुनाह लोगों और उनके परिवारों के प्रति अपनी हमदर्दी और दुख जाहिर करती हूं। भले ही मैं आपके साथ वहां मौजूद नहीं हूं, लेकिन यकीन मानिए, ऊपर वाले की कृपा से, शेख मुजीबुर रहमान की बेटी आपकी आजादी और इस देश के लोगों के लिए अपनी जान कुर्बान करने से नहीं हिचकिचाएगी। ईद की असली खुशी हमारे जीत के पल में आएगी।"

मुहम्मद यूनुस की पिछली अंतरिम सरकार की आलोचना करते हुए, हसीना ने कहा, "कब्जा करने के नाजी सोच वाली यूनुस सरकार की गलत नीतियों और मध्य पूर्व और दूसरे इलाकों में जारी तनाव और संघर्ष की वजह से, ग्लोबल इकॉनमी मुश्किल दौर से गुजर रही है। बांग्लादेश भी इस मंदी का असर महसूस कर रहा है। इस वजह से, गरीब सामान्य जिंदगी नहीं जी पा रहे हैं।"

बांग्लादेश की खराब हालत पर रोशनी डालते हुए, हसीना ने "समाज के अमीर लोगों से जरूरतमंदों के साथ खड़े होने की अपील की, ताकि हर इंसान की जिंदगी खुशनुमा हो और ईद की पाक खुशी से भर जाए।"

--आईएएनएस

 

 

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