श्वेत पत्र "नए युग में महिलाओं के व्यापक विकास को बढ़ावा देने में चीन के अभ्यास और उपलब्धियां" जारी

Sep 20, 2025, 06:58 AM

बीजिंग, 19 सितंबर (आईएएनएस)। 19 सितंबर को, चीनी राज्य परिषद सूचना कार्यालय ने "नए युग में महिलाओं के व्यापक विकास को बढ़ावा देने में चीन के अभ्यास और उपलब्धियां" श्वेत पत्र जारी किया।

प्रस्तावना और निष्कर्ष के अलावा, श्वेत पत्र को पांच भागों में विभाजित किया गया है: चीन में महिलाओं के विकास के मार्ग की व्यापक रूप से खोज करना, महिलाओं के सर्वांगीण विकास को राष्ट्रीय कार्रवाई बनाना, महिलाओं को आधुनिकीकरण के फल साझा करना, महिलाओं को समय की सबसे आगे रहने के लिए प्रोत्साहित करना, और वैश्विक स्तर पर महिलाओं के विकास में चीन की ताकत का योगदान देना।

श्वेत पत्र इस बात पर ज़ोर देता है कि महिलाएं मानव सभ्यता की अग्रदूत और सामाजिक प्रगति की प्रवर्तक हैं। लैंगिक समानता और महिलाओं के सर्वांगीण विकास को प्राप्त करने के लिए, मानव जाति ने एक असमान और असाधारण यात्रा की है।

चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की 18वीं राष्ट्रीय कांग्रेस के बाद से, चीनी विशेषताओं वाला समाजवाद एक नए युग में प्रवेश कर चुका है। कॉमरेड शी चिनफिंग से केंद्रित सीपीसी केंद्रीय समिति ने महिलाओं के वैध अधिकारों और हितों की रक्षा, लैंगिक समानता और महिलाओं के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देने को चीन के आधुनिकीकरण के महत्वपूर्ण तत्वों के रूप में प्राथमिकता दी है। इसने महिला कार्यों के विकास के संबंध में कई महत्वपूर्ण, व्यापक और दीर्घकालिक निर्णय और कार्यान्वयन किए हैं।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

डीएससी

