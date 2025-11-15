शीत्सांग स्थित लिजी बंदरगाह ने दो वर्षों में 5,300 टन से अधिक माल का निरीक्षण किया

बीजिंग, 14 नवंबर (आईएएनएस)। शीत्सांग की राजधानी ल्हासा के सीमा शुल्क विभाग के अनुसार, 12 नवंबर तक लिजी बंदरगाह ने अपने आधिकारिक उद्घाटन के बाद से दो वर्षों में 5,300 टन से अधिक माल का निरीक्षण किया है, जिसका कुल मूल्य लगभग 40 करोड़ युआन रहा।

शीत्सांग के शिगात्से शहर के चोंगपा काउंटी में स्थित लिजी बंदरगाह को 13 नवंबर, 2023 को औपचारिक रूप से खोला गया था। इसके संचालन ने चीन और नेपाल के बीच एक और महत्वपूर्ण भूमि व्यापार मार्ग को सशक्त बनाया है।

ल्हासा कस्टम्स के अधीन शिगात्से कस्टम्स के पर्यवेक्षण अनुभाग के प्रमुख पियानपा सिरेन ने बताया कि कस्टम्स प्राधिकरण ने माल निकासी की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए बुद्धिमान पर्यवेक्षण प्रणाली लागू की है। इससे मालवाहक वाहनों के निरीक्षण का औसत समय 2 घंटे से घटकर मात्र 18 मिनट रह गया है, जिससे व्यवसायों को समय और लॉजिस्टिक लागत दोनों में उल्लेखनीय बचत हुई है।

शीत्सांग मूसा इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स कंपनी के प्रमुख ने कहा कि पहले कंपनी लंबी सीमा शुल्क प्रक्रिया को लेकर संकोच करती थी, परंतु अब मालवाहक वाहन बंदरगाह पहुंचते ही शीघ्र क्लियरेंस प्राप्त कर सकते हैं। परिणामस्वरूप, नेपाल के लिए माल प्रेषण की मात्रा पिछले वर्ष की तुलना में उल्लेखनीय रूप से बढ़ी है।

जानकारी के अनुसार, ल्हासा कस्टम्स “स्मार्ट कस्टम्स” प्रणाली के परिपक्व परिदृश्यों को आगे बढ़ाने, बंदरगाह के व्यावसायिक वातावरण को सुधारने तथा व्यावहारिक कदमों के माध्यम से “चीन में बुद्धिमान विनिर्माण” और शीत्सांग के विशिष्ट उत्पादों को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने के प्रयासों को जारी रखेगा।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/