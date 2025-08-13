अन्तरराष्ट्रीय

शीत्सांग में वार्षिक जौ प्रसंस्करण उत्पादन मूल्य 1 अरब 20 करोड़ युआन से अधिक

Aug 13, 2025, 04:03 PM

बीजिंग, 13 अगस्त (आईएएनएस)। शीत्सांग के पहले हाइलैंड जौ उद्योग विकास सम्मेलन से मिली खबर के अनुसार, 2024 तक, शीत्सांग का उच्चभूमि जौ रोपण क्षेत्र लगभग 1 लाख 53 हजार हेक्टेयर तक पहुंच गया और इसका उत्पादन 8 लाख 88 हजार टन तक पहुंच गया, जो राष्ट्रीय कुल उत्पादन का क्रमशः 47% और 64% था।

38 बड़े प्रसंस्करण उद्यमों पर भरोसा करते हुए, शीत्सांग में जौ का वार्षिक प्रसंस्करण उत्पादन मूल्य 1 अरब 20 करोड़ युआन से अधिक हो गया है।

बताया गया है कि शीत्सांग में जौ बड़े पैमाने पर विविधता उन्नयन की चौथी पीढ़ी की शुरुआत करेगा। शीत्सांग ने कुल 78 नई किस्में विकसित की हैं। यह औद्योगिक श्रृंखला के विस्तार के लिए 'चिप-स्तर' समर्थन प्रदान करता है।

शीत्सांग के कृषि और ग्रामीण विभाग के उप निदेशक लिन म्यू ने कहा कि शीत्सांग 'जौ' को 'पठार का स्वर्णिम व्यापार कार्ड' बनाने के लिए पांच प्रमुख परियोजनाओं को लागू करेगा, जो पूरे देश में फैलेगा और दुनिया तक पहुंचेगा।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/

