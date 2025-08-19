अन्तरराष्ट्रीय

शीत्सांग में तेज विकास, मजबूत जीवन शक्ति दिखाई दी

बीजिंग, 18 अगस्त (आईएएनएस)। इस साल की पहली छमाही में चीन के शीत्सांग के आर्थिक और सामाजिक विकास में मजबूत जीवन शक्ति दिखाई दी। जीडीपी 1 खरब 38 अरब 27 करोड़ 20 लाख युआन थी, जो पिछले साल की इसी अवधि से 7.2 प्रतिशत अधिक है। जीडीपी की वृद्धि दर लगातार कई तिमाहियों से देश में आगे है।

वहीं, शीत्सांग में नागरिक जीवन में सुधार हो रहा है। पिछले साल की समान अवधि की तुलना में निवासियों की प्रति व्यक्ति प्रयोज्य आय में 7.6 प्रतिशत का इजाफा दर्ज हुआ। हरित खनन और स्वच्छ ऊर्जा आदि श्रेष्ठता वाले उद्योग का तेज विकास हो रहा है।

जनवरी से जून तक 3 करोड़ 21 लाख 80 हजार से अधिक पर्यटक शीत्सांग पहुंचे और पर्यटन आय 31 अरब 50 करोड़ युआन रही।

शीत्सांग में बुनियादी संस्थापनों में निरंतर सुधार करने से विकास की नींव मजबूत हो रही है। वर्ष 2024 के अंत तक शीत्सांग में राजमार्गों और रेलवे की कुल लंबाई क्रमशः 1 लाख 24 हजार 900 किमी. और 1,359 किमी. तक पहुंच गई। 183 अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू एयरलाइन मार्ग शीत्सांग और दुनिया को जोड़ते हैं।

आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2024 में शीत्सांग में शहरों व कस्बों के निकासियों और किसानों व चरवाहों की प्रति व्यक्ति प्रयोज्य आय क्रमशः 55,444 और 21,578 युआन थी, जो वर्ष 1965 की 121 गुना और 199 गुना है। शीत्सांग की जीडीपी तीन खरब युआन से अधिक होने की उम्मीद है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/

