शीत्सांग में नागरिक विमानन के यात्री प्रवाह में अक्टूबर में 12% की वृद्धि

बीजिंग, 4 नवंबर (आईएएनएस)। हाल ही में चीन के नागरिक उड्डयन प्रशासन के शीत्सांग क्षेत्रीय प्रशासन से मिली खबर के अनुसार, अक्टूबर में शीत्सांग के हवाई अड्डों ने 6,225 उड़ानों का टेकऑफ और लैंडिंग की, जिसमें 7 लाख 51 हजार यात्री और 4,495.7 टन माल और डाक का आवागमन हुआ, जो क्रमशः 8.4%, 12.0% और 6.0% की वृद्धि दर्शाता है।

शीत्सांग के नागरिक उड्डयन परिवहन उत्पादन ने अपनी स्थिर वृद्धि प्रवृत्ति जारी रखी, यात्री आवागमन में दोहरे अंकों की वृद्धि हासिल की, जिसमें मजबूत विकास गति को दिखाई गई।

इस वर्ष जनवरी से अक्टूबर तक शीत्सांग के हवाई अड्डों ने कुल 61 हजार विमानों की उड़ान और लैंडिंग, 69 लाख 34 हजार यात्रियों और 47 हजार टन कार्गो और मेल का संचालन किया, जो क्रमशः 5.7%, 5.0% और 8.2% की वृद्धि रही।

सुरक्षित संचालन के आधार पर शीत्सांग के नागरिक उड्डयन प्रशासन ने लगातार सेवा की गुणवत्ता को अनुकूलित किया है और परिवहन उत्पादन में "मात्रा" और "गुणवत्ता" के दोहरे सुधार को बढ़ावा दिया है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/