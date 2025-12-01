अन्तरराष्ट्रीय

शीत्सांग में कृत्रिम बुद्धिमत्ता परिदृश्य-आधारित अनुप्रयोगों से आगे बढ़े

Dec 01, 2025

बीजिंग, 30 नवंबर (आईएएनएस)। "सनशाइन क्लियर स्पीच" परिणाम हाल ही में जारी किए गए। यह सैकड़ों-अरबों मापदंडों वाला एक बड़े पैमाने का तिब्बती भाषा आधार मॉडल है।

चीनी इंजीनियरिंग अकादमी के शिक्षाविद्, शीत्सांग विश्वविद्यालय के प्रोफेसर नीमा ताशी ने 30 नवंबर को मीडिया के साथ इंटरव्यू में कहा कि शीत्सांग ने तिब्बती भाषा के लिए एक बड़े पैमाने के मॉडल के विकास में उल्लेखनीय प्रगति की है। यह शीत्सांग के एआई विकास में अनुप्रयोग-आधारित परिदृश्यों से व्यवस्थित अनुसंधान और विकास की ओर एक बदलाव का प्रतीक है।

जानकारी के अनुसार, शीत्सांग में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का पहले से ही व्यापक रूप से उपयोग किया जा रहा है, चाहे वह सरकारी मामलों में हो, सामुदायिक शासन में हो, सार्वजनिक सेवाओं में हो या पारिस्थितिक वैज्ञानिक अनुसंधान में हो। ल्हासा में, एआई तकनीक को समुदायों और हवाई अड्डे में एकीकृत किया गया है, जिससे लोगों के जीवन में सुविधा आई है।

इस साल अगस्त में, चीनी राज्य परिषद ने "कृत्रिम बुद्धिमत्ता + कार्रवाई के गहन कार्यान्वयन पर राय" जारी की, जिसने शीत्सांग में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास के लिए एक स्पष्ट दिशा प्रदान की।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/

