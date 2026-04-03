शीत्सांग में किसानों और चरवाहों की आय में लगातार बढ़ोतरी

बीजिंग, 3 अप्रैल (आईएएनएस)। किसानों और चरवाहों की आय बढ़ाने पर आयोजित एक क्षेत्रीय सम्मेलन में बताया गया कि हाल के वर्षों में शीत्सांग ने कृषि क्षेत्र में आय वृद्धि को लगातार प्राथमिकता दी है।

औद्योगिक विकास, रोजगार प्रोत्साहन और नीतिगत पहलों जैसे विभिन्न उपायों के माध्यम से ग्रामीण निवासियों की प्रति व्यक्ति प्रयोज्य आय पिछले वर्ष 23,184 युआन तक पहुंच गई। यह 2024 की तुलना में 7.4 प्रतिशत अधिक है और देश में सर्वोच्च स्तर पर है। राष्ट्रीय औसत के मुकाबले इसका अनुपात बढ़कर 94.8 प्रतिशत हो गया है, जो 2020 की तुलना में 9.6 प्रतिशत अंक की उल्लेखनीय वृद्धि है और अब राष्ट्रीय औसत के काफी करीब पहुंच चुका है।

बताया गया कि 14वीं पंचवर्षीय योजना (2021-2025) की शुरुआत से शीत्सांग के ग्रामीण निवासियों की प्रति व्यक्ति प्रयोज्य आय की औसत वार्षिक वृद्धि दर शहरी निवासियों की तुलना में 2.3 प्रतिशत अंक अधिक रही है। इससे शहरी और ग्रामीण आय के बीच का अंतर लगातार घट रहा है। यह अंतर 2020 के अंत में 2.8 गुना था, जो 2025 में घटकर 2.5 गुना रह गया है। विशेष रूप से, इस अवधि में गरीबी से बाहर निकाले गए लोगों की आय की औसत वार्षिक वृद्धि दर 14.4 प्रतिशत रही, जो ग्रामीण निवासियों की समग्र आय वृद्धि दर से 4.7 प्रतिशत अंक अधिक है।

वर्तमान में शीत्सांग में ग्रामीण निवासियों की प्रति व्यक्ति प्रयोज्य आय की वृद्धि दर लगातार चार वर्षों से देश में शीर्ष पर बनी हुई है। हालांकि, राष्ट्रीय औसत की तुलना में अब भी लगभग 1,200 युआन का अंतर मौजूद है। इस वर्ष शीत्सांग सरकार आय बढ़ाने के लिए एक विशेष अभियान शुरू करेगी, जिसमें सभी स्तरों पर जिम्मेदारियों को मजबूत किया जाएगा और व्यावहारिक उपाय अपनाकर ग्रामीण निवासियों की आय में लगभग 8 प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य हासिल किया जाएगा।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

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