शीत्सांग के तिंगरी में मानवरहित डिलीवरी वाहनों की शुरुआत

बीजिंग, 17 अगस्त (आईएएनएस)। चीन के शीत्सांग के शिकाजे क्षेत्र के तिंगरी काउंटी में 4,000 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई पर अब मानवरहित डिलीवरी वाहन चल रहे हैं। ज़ीटीओ एक्सप्रेस की स्थानीय शाखा ने 1 अगस्त से तिंगरी से चागुओ टाउनशिप तक के मार्ग पर नियमित रूप से एक मानवरहित डिलीवरी वाहन का संचालन शुरू कर दिया है, जिसने सभी आवश्यक परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।

शिकाजे क्षेत्र अपने विशाल भूभाग और कम आबादी के कारण जाना जाता है, जहां कस्बों और गांवों के बीच की दूरी बहुत अधिक और सड़कें भी काफी जटिल हैं।

तिंगरी काउंटी में ज़ीटीओ एक्सप्रेस शाखा के प्रमुख, लू चुनख, ने बताया कि पहले डिलीवरी का काम पूरी तरह से ड्राइवरों पर निर्भर था। एक ड्राइवर का मासिक खर्च 7,500 युआन तक पहुंच जाता था, और 60 किलोमीटर की यात्रा के लिए ईंधन पर 50 युआन अतिरिक्त खर्च होते थे।

इसके अलावा, खराब मौसम के कारण डिलीवरी में अक्सर देरी होती थी, जिससे डिलीवरी की दक्षता और लागत पर भारी दबाव पड़ता था। मानवरहित डिलीवरी वाहनों के आने से स्थिति में बड़ा सुधार हुआ है।

लू चुनख ने हिसाब लगाया कि दो मानवरहित वाहनों में एक बार में 1 लाख 20 हजार युआन का निवेश होता है। एक बार चार्ज करने पर सिर्फ 15 युआन खर्च होते हैं और यह 60 किलोमीटर की तीन यात्राएं पूरी कर सकता है।

उन्होंने कहा, "लागत में काफी कमी आई है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये वाहन पठार के अस्थिर मौसम से प्रभावित नहीं होते और इनकी स्थिरता हमारी उम्मीदों से कहीं ज्यादा है।"

शिकाजे में यह तिंगरी-चागुओ टाउनशिप मार्ग, शीत्सांग का पहला नियमित रूप से संचालित होने वाला मानवरहित डिलीवरी मार्ग बन गया है। अगले महीने के भीतर अतिरिक्त मार्ग खुलने की भी उम्मीद है। इससे तिंगरी काउंटी के कई दूरदराज के कस्बों को कवर करने वाला एक उच्च-ऊंचाई वाला स्मार्ट डिलीवरी नेटवर्क तेजी से विकसित हो रहा है, जो इस दुर्गम क्षेत्र में लॉजिस्टिक्स को नया आयाम देगा।

