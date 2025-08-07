अन्तरराष्ट्रीय

शीत्सांग की स्थापना के बाद 60 वर्षों में चौतरफा प्रगति और ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल

Aug 07, 2025

बीजिंग, 6 अगस्त (आईएएनएस)। वर्ष 2025 शीत्सांग की स्थापना की 60वीं वर्षगांठ है। 60 वर्षों में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) के नेतृत्व में शीत्सांग में ऐतिहासिक कायापलट हुआ है।

चीनी राज्य परिषद के सूचना कार्यालय द्वारा 5 अगस्त को आयोजित संवाददाता सम्मेलन में सीपीसी शीत्सांग स्वायत्त प्रदेश समिति के सचिव वांग छुनचंग और स्वायत्त प्रदेश के अध्यक्ष गामात्सेतंग ने शीत्सांग स्वायत्त प्रदेश की स्थापना के बाद 60 वर्षों में प्राप्त आर्थिक व सामाजिक विकास की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला।

वांग चुनचंग के अनुसार, वर्ष 2024 में पूरे प्रदेश का अखिल उत्पादन मूल्य 2 खरब 76 अरब 50 करोड़ युआन रहा, जो अपरिवर्तित कीमतों के हिसाब से वर्ष 1965 से 155 गुना बढ़ा। वार्षिक वृद्धि दर 8.9 प्रतिशत दर्ज हुई।

वांग चुनचंग ने बताया कि वर्ष 2021 से शीत्सांग का आर्थिक पैमाना निरंतर बढ़ता जा रहा है और विकास की गुणवत्ता और कुशलता में स्पष्ट उन्नति नजर आई। स्वच्छ ऊर्जा, संस्कृति व पर्यटन, पठारीय हल्के उद्योग आदि आधुनिक व्यवसायों का समृद्ध विकास हो रहा है। आधुनिक व्यवसाय व्यवस्था प्रारंभिक तौर पर स्थापित हो चुकी है।

शीत्सांग की आत्म-निर्भरता और आत्म-विकास की क्षमता निरंतर उन्नत हो रही है। मुख्य आर्थिक सूचकांकों की वृद्धि दर कई साल तक देश में अग्रसर रही है।

वांग चुनचंग ने जानकारी दी कि पिछले वर्ष शीत्सांग के नागरिकों की औसत डिस्पोजेबल आय 55 हजार 4 सौ 44 युआन थी और किसानों व चरवाहों की डिस्पोजेबल आय 21 हजार 5 सौ 78 युआन जा पहुंची।

गामात्सेतंग ने परिचय देते हुए कहा कि 14वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केंद्रीय और प्रदेश सरकार ने कुल 28 वर्गों के सामाजिक कार्य की परियोजनाओं का कार्यांवयन किया, जिनका निवेश 24 अरब 65 करोड़ युआन है। बड़ी संख्या वाले बुनियादी सांस्कृतिक व खेल संस्थापनों का निर्माण पूरा किया गया।

उन्होंने बताया कि जातीय स्वायत्त व्यवस्था से विभिन्न जातियों को समानता से राष्ट्रीय मामलों के प्रबंधन में भाग लेने और अपनी जातीय मामलों का प्रबंधन करने का हक मिला है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/

