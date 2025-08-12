शीत्सांग के सीमावर्ती गांवों में इंटरनेट सेवा उपलब्ध

बीजिंग, 12 अगस्त (आईएएनएस)। चीन के शीत्सांग के पास 4,000 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा पर कई गांव बसे हुए हैं। बर्फीले पठार में सीमावर्ती क्षेत्रों को सुदृढ़, विकसित और समृद्ध बनाने का अभियान गहनता से चलाए जाने से यहां हर गांव में सड़कें और हर घर में इंटरनेट उपलब्ध है।

स्थानीय लोगों के उत्पादन और जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार हुआ है और विशिष्ट उद्योग का जोरदार विकास हो रहा है।

छाय्वी काउंटी दक्षिण-पूर्वी शीत्सांग में स्थित है। इन दिनों, यहां कीवी फल के लिए महत्वपूर्ण समय है और किसान 200 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में कीवी की खेती करने में व्यस्त हैं।

साल 2024 में, इस काउंटी में अकेले कीवी का उत्पादन मूल्य 2.7 करोड़ युआन से अधिक हो गया, जिससे 2,000 से अधिक स्थानीय लोगों को लाभ हुआ।

वर्तमान में कीवी फल ग्रामीण पुनरुद्धार को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण स्तंभ उद्योग बन गया है और गांववासी पूरे वर्ष घर के पास स्थिर रोजगार प्राप्त कर सकते हैं।

आज, शीत्सांग के सीमावर्ती क्षेत्रों में, लोगों को समृद्ध बनाने वाले उद्योगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कांगपा काउंटी में काली बकरियां, काअर काउंटी में सब्जियां और यातांग काउंटी में सैल्मन जैसे उत्पाद सीमावर्ती निवासियों के लिए अपनी आय बढ़ाने और अमीर बनने की 'स्वर्णिम कुंजी' बन गए हैं।

उद्योग की समृद्धि बुनियादी ढांचे के सुधार से अविभाज्य है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी और देश की देखरेख में, शीत्सांग ने सीमावर्ती क्षेत्रों में समृद्ध गांवों के निर्माण को जोरदार ढंग से लागू किया है।

वर्तमान में, मुख्य बिजली ग्रिड का विस्तार सभी सीमावर्ती कस्बों तक किया गया है, हर गांव में डाक सेवा है, मोबाइल संचार नेटवर्क पूरी तरह से उपलब्ध है, ग्रामीण आबादी की पेयजल सुरक्षा सुनिश्चित है और शिक्षा, चिकित्सा और वृद्धों की देखभाल जैसी बुनियादी सार्वजनिक सेवा प्रणालियों में निरंतर सुधार किया जा रहा है।

शीत्सांग की लोंगत्सी काउंटी के य्वीमाई गांव में सीपीसी शाखा समिति के सचिव पासांग त्सेरिंग ने कहा कि गांववासियों के पास व्यापक आवास, चिकित्सा सुविधाएं और स्कूल सुविधाएं, विशेष रूप से उन्नत दूरस्थ शिक्षा उपलब्ध है। अब गांव में पूर्ण 5जी कवरेज है, और गांववासी यहां रहने और इस भूमि की रक्षा करने के लिए अधिक इच्छुक हैं।

