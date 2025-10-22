अन्तरराष्ट्रीय

शीत्सांग के आली पुलान हवाई अड्डे में वार्षिक यात्रियों की संख्या 10,000 से अधिक

Oct 22, 2025, 03:31 PM

बीजिंग, 22 अक्टूबर (आईएएनएस)। जब शीत्सांग एयरलाइंस की उड़ान टीवी9705 आली पुलान हवाई अड्डे पर 20 अक्टूबर को सुचारू रूप से उतरी तो यात्री कुओकुओ को हवाई अड्डे के कर्मचारियों ने एक हाडा और फूल भेंट किए। वह 2025 में आली पुलान हवाई अड्डे की 10,000वीं यात्री बन गईं, जिससे हवाई अड्डे में वार्षिक यात्रियों की संख्या 1,000 से बढ़कर 10,000 हो गई है।

दिसंबर 2023 में अपने उद्घाटन के बाद से, आली पुलान हवाई अड्डे ने लगातार संसाधनों का एकीकरण किया है, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और अनुभव साझाकरण को बढ़ावा दिया है और आली क्षेत्र के लिए एक नया हवाई गलियारा बनाया है।

अधिकाधिक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्री आली में प्रवेश और निकास के लिए पुलान हवाई अड्डे को चुन रहे हैं। 20 अक्टूबर तक, पुलान हवाई अड्डे ने कुल 186 उड़ानों का संचालन किया है। वर्तमान में, पुलान-ल्हासा के तीन साप्ताहिक मार्ग स्थिर रूप से संचालित हो रहे हैं।

आली क्षेत्र के दूसरे 'हवाई प्रवेश द्वार' के रूप में, आली पुलान हवाई अड्डा न केवल एक आजीविका चैनल और पर्यटन एक्सप्रेसवे है, बल्कि एक रणनीतिक धमनी के रूप में भी कार्य करता है। वह पुलान काउंटी में निवासियों की यात्रा, चिकित्सा उपचार और पर्यटन विकास के लिए मजबूत समर्थन प्रदान करता है और क्षेत्रीय आपातकालीन प्रतिक्रिया, सामग्री वितरण और सीमा गश्ती क्षमताओं को भी काफी बढ़ाता है और सीमा सुरक्षा को मजबूत करता है और देश के खुलेपन की रणनीति के लिए एक सीमांत किला और हवाई प्रवेश द्वार बन गया है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/

