शीत्सांग छठी ट्रांस-हिमालयन अंतर्राष्ट्रीय रोड साइक्लिंग एक्सट्रीम रेस शुरू

Aug 08, 2025, 09:29 AM

बीजिंग, 7 अगस्त (आईएएनएस)। 2025 चीन शीत्सांग छठी ट्रांस-हिमालयन अंतर्राष्ट्रीय रोड साइक्लिंग एक्सट्रीम रेस पोटाला पैलेस स्क्वायर में शुरू हुई।

इस एक्सट्रीम रेस का विषय है, "दक्षिण एशियाई कॉरिडोर का सामना करना, बेल्ट एंड रोड पहल से जुड़ना, खेल पर्यटन का विकास करना और एक विशाल आउटडोर क्षेत्र का निर्माण करना।"

इसका नारा है, "सबसे खूबसूरत सड़कों पर साइकिल चलाना, हिमालय को गले लगाना।" यह एक्सट्रीम रेस लगभग 420.58 किलोमीटर की कुल दूरी तय करती है।

इसमें 17 साइक्लिंग टीमों (8 अंतर्राष्ट्रीय टीमें और 9 घरेलू टीमें) और चीन, स्पेन और अन्य देशों के 100 से अधिक एथलीटों ने भाग लिया। 6 से 10 अगस्त तक, टीमें न्यिंगची, शन्नान, ल्हासा और शिगात्से में चार चरणों में कड़ी प्रतिस्पर्धा करेंगी।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/

