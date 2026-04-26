'शूटर को जल्दी काबू में किया गया'; राष्ट्रपति ट्रंप ने सुरक्षा एजेंसी की कार्रवाई की सराहना की

वाशिंगटन, 26 अप्रैल (आईएएनएस)। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स एसोसिएशन के डिनर के पास गोलियां चलने के बाद, एक बंदूकधारी को सीक्रेट सर्विस एजेंटों ने तुरंत काबू में कर लिया। बंदूकधारी कई हथियारों से लैस होकर एक सिक्योरिटी चेकपॉइंट पर हमला कर रहा था। उन्होंने इस घटना को बहुत अचानक बताया और सुरक्षा एजेंट्स की कार्रवाई की जमकर सराहना की।

वॉशिंगटन हिल्टन से सुरक्षित निकाले जाने के बाद व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने कहा, “मैं पूरी तरह से हैरान था कि कुछ हुआ। फर्स्ट लेडी और मैंने एक आवाज सुनी और मुझे लगा कि यह एक ट्रे नीचे गिर रही है और यह बहुत तेज आवाज थी और काफी दूर से आ रही थी।”

ट्रंप ने कहा कि आरोप को सीक्रेट सर्विस के कुछ बहुत बहादुर सदस्यों ने पकड़ा और बहुत तेजी से काम किया, एक एजेंट को गोली लगी लेकिन वह सुरक्षित था।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि हमलावर ने 50 गज की दूरी से हमला किया लेकिन बॉलरूम तक पहुंचने से पहले ही उसे रोक दिया गया। कमरा बहुत, बहुत सुरक्षित था। ट्रंप ने इस बात पर जोर दिया कि आरोपी मुख्य इवेंट की जगह में नहीं घुसा।

बताया जा रहा है कि आरोपी गनमैन कैलिफोर्निया का रहने वाला है। एक सिक्योरिटी चेकपॉइंट से वह जा रहा था और उसे पकड़ लिया गया। वह होटल के बड़े बॉलरूम के अंदर नहीं जा पाया। बॉलरूम में राष्ट्रपति ट्रंप समेत टॉप एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी और सैकड़ों पत्रकार इकट्ठा हुए थे।

राष्ट्रपति ने पुष्टि की है कि एक सीक्रेट सर्विस ऑफिसर को गोली लगी थी, लेकिन वह बच गया। उन्होंने कहा, "एक ऑफिसर को गोली लगी, लेकिन वह बच गए क्योंकि उन्होंने एक बहुत अच्छी बुलेटप्रूफ वेस्ट पहनी हुई थी। वेस्ट ने अपना काम कर दिया। ऑफिसर बहुत अच्छी हालत में और बहुत जोश में थे।"

ट्रंप ने बार-बार सिक्योरिट एजेंट्स की ओर से की गई कार्रवाई की सराहना की और कहा, “उन्होंने बहुत तेजी से काम किया, मैं सीक्रेट सर्विस से बहुत प्रभावित हुआ। वरना मैं ही शिकायत करता।”

गोली चलने के पल के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि घटनाएं कुछ ही सेकंड में हो गईं। उन्होंने कहा, “मैं देख रहा था कि क्या हो रहा है। शायद और भी तेजी से होना चाहिए था। फर्स्ट लेडी ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और दोनों को जल्दी से बाहर निकाल लिया गया।”

ट्रंप ने कहा कि वह रुकावट के बावजूद डिनर जारी रखना चाहते थे। उन्होंने कहा, “मैंने रुकने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन यह भी माना कि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के हिसाब से लोगों को निकालना जरूरी था। यह इवेंट 30 दिनों के अंदर फिर से होगा।”

वाशिंगटन हिल्टन में मेहमानों ने पांच-छह जोरदार धमाके सुने। आरोपी को स्क्रीनिंग एरिया के पास कस्टडी में लिया गया। सीक्रेट सर्विस ने कहा कि घटना मेन मैग्नेटोमीटर स्क्रीनिंग एरिया के पास हुई, जिसमें सभी लोग सुरक्षित हैं।

ट्रंप ने कहा कि इन्वेस्टिगेटर यह जांच कर रहे हैं कि क्या हमलावर ने अकेले काम किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने आरोपी को उसे एक बीमार इंसान बताया।

राष्ट्रपति के लिए खतरे के बारे में सोचते हुए ट्रंप ने कहा, “यह एक खतरनाक प्रोफेशन है। ऐसी धमकियों से पब्लिक लाइफ के प्रति मेरा अप्रोच नहीं बदलेगा।”

उन्होंने एकता की भी अपील की और कहा, “हमें अपने मतभेद सुलझाने की जरूरत है, रिपब्लिकन, डेमोक्रेट और इंडिपेंडेंट। रुकावट के बावजूद यह जमावड़ा कुछ समय के लिए एक साझा राष्ट्रीय पल को दिखाता है।”

वाशिंगटन हिल्टन, जहां पारंपरिक रूप से डिनर होता है, लंबे समय से राष्ट्रपति की सुरक्षा चिंताओं से जुड़ा रहा है। इस जगह पर 1981 में राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन की हत्या की कोशिश भी की गई थी। यह अमेरिकी राजनीतिक नेतृत्व के आसपास लगातार मौजूद खतरों की याद दिलाता है।

--आईएएनएस

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