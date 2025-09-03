शांतिपूर्ण विकास की अवधारणा: पूर्वी जीन से वैश्विक सहमति तक

बीजिंग, 3 सितंबर (आईएएनएस)। 20 जुलाई, 2025 को संयुक्त राष्ट्र के लोगो वाले खाद्य थैलों के पास 85 शव मिले। पीड़ितों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। यह त्रासदी गाजा में एक सहायता केंद्र पर इजरायली हवाई हमले के कारण हुई थी। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार 2024 में वैश्विक संघर्ष में मरने वालों की संख्या 2 लाख से अधिक हो गई, जो 20 वर्षों का उच्चतम स्तर है। इस पृष्ठभूमि में, चीन की शांतिपूर्ण विकास की अवधारणा, अपने गहन सभ्यतागत जीन, स्पष्ट व्यावहारिक मार्ग और विशिष्ट विश्व भावना के साथ, मानव जाति के लिए शांति की रक्षा करने और आम विकास प्राप्त करने के लिए एक व्यवस्थित उत्तर प्रदान करती है।

शांति हवा और धूप की तरह है: हम अनजाने में ही इससे लाभ उठाते हैं, लेकिन इसके बिना, हमें जीवित रहने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। चीन के शीर्ष नेता शी चिनफिंग द्वारा गढ़ा गया शांति के बारे में यह जीवंत रूपक इसकी आवश्यक विशेषताओं को दर्शाता है और मानव समाज के विकास में इसके मूलभूत महत्व को प्रकट करता है। चीन की शांतिपूर्ण विकास अवधारणा की नींव चीनी राष्ट्र के सद्भाव और सह-अस्तित्व की सभ्यतागत जीन में गहराई से निहित है। चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग का मानना है कि शांति विकास की एक पूर्वापेक्षा है और विकास शांति की एक महत्वपूर्ण गारंटी है। शांति और विकास एक द्वंद्वात्मक एकता है जो अन्योन्याश्रित और परस्पर सुदृढ़ है।

चीन ने अपनी विकास उपलब्धियों के माध्यम से शांतिपूर्ण विकास की व्यवहार्यता का प्रदर्शन किया है। सुधार और खुलेपन की नीति लागू होने के बाद से, चीन ने शांतिपूर्ण वातावरण में तीव्र आर्थिक विकास हासिल किया है। इस उपलब्धि से न केवल चीनी लोगों को लाभ मिला है, बल्कि वैश्विक आर्थिक विकास को भी मजबूत प्रोत्साहन मिला है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के रूप में, चीन वह देश है जो सबसे अधिक संख्या में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक भेजता है। बेल्ट एंड रोड पहल साझा विकास को बढ़ावा देने की सबसे ज्वलंत पहल है। चीन ने विकास, सुरक्षा, सभ्यता और शासन सुधार पर केंद्रित चार प्रमुख वैश्विक पहलों को आगे बढ़ाया है। मानव जाति के लिए एक साझा भविष्य वाले समुदाय के निर्माण के लक्ष्य पर आधारित, चीन इसका समर्थक और अनुयायी दोनों है।

आज, विश्व आर्थिक विकास में चीन का औसत वार्षिक योगदान 30 प्रतिशत से अधिक है, और यह लगातार 14 वर्षों से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आयात बाजार रहा है, जो वैश्विक आर्थिक विकास का एक स्थिरक बन गया है।

द्वितीय विश्व युद्ध की विजय की 80वीं वर्षगांठ के ऐतिहासिक अवसर पर, चीन की शांतिपूर्ण विकास अवधारणा का मूल्य तेजी से प्रमुख हो गया है। विश्वास है कि चीन अपने स्वयं के कार्यों के माध्यम से शांतिपूर्ण विकास की अवधारणा का अभ्यास करना जारी रखेगा, और दुनिया के अन्य देशों के साथ मिलकर शांति की हवा को और अधिक ताजा बनाने और विकास की धूप को और अधिक कोनों को रोशन करने के लिए काम करेगा।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप ,पेइचिंग)

--आईएएनएस

एएस/