शटडाउन के कारण हजारों अमेरिकी उड़ानों में देरी

Oct 28, 2025, 08:06 AM
वॉशिंगटन, 28 अक्टूबर (आईएएनएस)। अमेरिका में सोमवार को 4,000 से ज़्यादा उड़ानें देरी से शुरू हुई और करीब 118 उड़ानें रद्द कर दी गईं। यह स्थिति पिछले 27 दिनों से चल रहे शटडाउन के कारण पैदा हुई है, जिससे हवाई यात्रा प्रभावित हो रही है।

यह देरी देशभर के हवाई अड्डों और हवाई यातायात नियंत्रण टावरों में कर्मचारियों की कमी की वजह से हो रही है।

फ्लाइटअवेयर के अनुसार, रविवार को ही 8,700 से ज्यादा उड़ानें देरी से चलीं, क्योंकि कर्मचारियों की कमी लगातार बढ़ रही है। लगभग 13,000 हवाई यातायात नियंत्रक और 50,000 परिवहन सुरक्षा अधिकारी बिना वेतन के काम कर रहे हैं, जिससे हवाई सेवाओं पर भारी दबाव पड़ा है।

संघीय विमानन प्रशासन (एफएए) ने बताया कि स्टाफ की कमी के कारण दक्षिण-पूर्वी इलाकों और न्यू जर्सी के नेवार्क लिबर्टी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ानें प्रभावित हो रही हैं।

लॉस एंजिल्स अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एफएए ने जमीनी विलंब लागू किया, जिसके कारण उड़ानें औसतन 25 मिनट तक रुकी रहीं।

परिवहन विभाग के सचिव सीन डफी ने रविवार को फॉक्स न्यूज को बताया, “कर्मचारियों को गुरुवार और शुक्रवार को नोटिस मिला था। उन्हें यह भी बताया गया कि मंगलवार को मिलने वाला उनका वेतन नहीं दिया जाएगा।”

डफी ने हवाई यातायात नियंत्रकों को हो रहे तनाव के बारे में बताया।

उन्होंने आगे कहा, “मैंने हवाई यातायात नियंत्रकों से बात की है और उनके चेहरे पर तनाव साफ दिखता है। ये वे लोग हैं जो महीने-महीने की तनख्वाह पर निर्भर रहते हैं। वे कार में ईंधन भराने और बच्चों की देखभाल को लेकर चिंतित हैं।”

परिवहन विभाग ने चेतावनी दी है कि उड़ानें तो जारी रहेंगी। लेकिन, शटडाउन लंबे समय तक चलने पर देरी और रद्द होने की संभावना बनी रहेगी। एयरलाइनों ने यात्रियों से कहा है कि वे अपनी उड़ानों की स्थिति पहले से जांच लें और हवाई अड्डे पर लंबे इंतज़ार के लिए तैयार रहें।

विशेषज्ञों का कहना है कि शटडाउन खत्म होने के बाद भी विलंबित उड़ानों का बैकलॉग खत्म करने में समय लगेगा, क्योंकि कर्मचारियों की कमी और संचालन से जुड़ी दिक्कतें प्रणाली के लिए चुनौती बनी रहेंगी।

देश भर के हवाई अड्डों को लगातार व्यवधान का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि संघीय गतिरोध का जल्द कोई समाधान नजर नहीं आ रहा है।

--आईएएनएस

एसएचके/एएस

