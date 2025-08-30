'शांति की प्रतिध्वनियां' सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम का यूके संस्करण लिवरपूल में आयोजित किया गया

बीजिंग, 29 अगस्त (आईएएनएस)। स्थानीय समयानुसार 26 अगस्त को, चाइना मीडिया ग्रुप द्वारा आयोजित "शांति की प्रतिध्वनियां" नामक सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम का ब्रिटिश संस्करण लिवरपूल में आयोजित हुआ। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रचार विभाग के उप मंत्री और चाइना मीडिया ग्रुप के महानिदेशक शेन हाईश्योंग और जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र कार्यालय की महानिदेशक तातियाना वालोवाया ने वीडियो संदेश दिए।

मैनचेस्टर स्थित चीन के कार्यवाहक महावाणिज्यदूत यांग चियू और हंगरी के पूर्व प्रधानमंत्री मेडगेसी पीटर ने भी कार्यक्रम में भाग लिया और भाषण दिए। इस कार्यक्रम में सौ से अधिक अतिथि उपस्थित हुए।

शेन हाईश्योंग ने कहा कि इस वर्ष जापानी आक्रमण के खिलाफ चीनी जन प्रतिरोध युद्ध और विश्व फासीवाद-विरोधी युद्ध की विजय की 80वीं वर्षगांठ है। अस्सी साल पहले, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा समर्थित और स्थापित जापानी-विरोधी राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चे के झंडे तले, चीनी लोगों ने अदम्य साहस के साथ संघर्ष किया और रक्तदान किया। उन्होंने दुनिया भर की न्यायप्रिय शक्तियों के साथ पारस्परिक समर्थन साझा किया, फासीवाद को कंधे से कंधा मिलाकर हराया और एक बहुत प्रभावित वीर गाथा लिखी। इतिहास को याद रखने से ही हम शांति की दृढ़ता से रक्षा कर सकते हैं। इतिहास को याद रखने से ही हम निष्पक्षता और न्याय को कायम रख सकते हैं। और इतिहास को याद रखने से ही हम एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं।

इस कार्यक्रम को स्थानीय मीडिया का व्यापक ध्यान मिला। ब्रिटेन की राष्ट्रीय समाचार एजेंसी ने एक समाचार विज्ञप्ति प्रसारित की, 146 साल पुराने अखबार लिवरपूल इको ने मौके पर कवरेज की, और लिवरपूल वर्ल्ड नेटवर्क ने एक विशेष फीचर प्रकाशित किया। अब तक, इस रिपोर्ट को ब्रिटेन, अमेरिका, इटली, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, पुर्तगाल, बेल्जियम, सर्बिया, हंगरी और ग्रीस सहित 11 देशों और क्षेत्रों के 255 मुख्यधारा के विदेशी मीडिया संस्थानों द्वारा साझा किया जा चुका है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एएस/