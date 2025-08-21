'शांति की प्रतिध्वनि' सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम का रूसी विशेष सत्र मास्को में आयोजित

बीजिंग, 20 अगस्त (आईएएनएस)। चाइना मीडिया ग्रुप (सीएमजी) और रूस स्थित चीनी दूतावास द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित 'शांति की प्रतिध्वनि' नामक सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम मास्को में आयोजित हुआ।

चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रचार विभाग के उप मंत्री और सीएमजी के महानिदेशक शेन हाईश्योंग ने वीडियो संबोधन दिया। इस कार्यक्रम में रूसी-चीन मैत्री संघ, अखिल रूसी दिग्गज समिति, रूसी सैन्य विज्ञान अकादमी, रूसी यंग गार्ड्स और चीन की सहायता करने वाले सोवियत दिग्गजों के वंशजों सहित 100 से अधिक अतिथियों ने भाग लिया।

शेन हाईश्योंग ने कहा कि चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने कहा था कि 'इतिहास की स्मृति और सच्चाई समय के साथ फीकी नहीं पड़ेगी, और वे हमें जो प्रेरणा देते हैं, वे हमेशा वर्तमान को रोशन करेंगे और भविष्य को रोशन करेंगे।'

इस वर्ष जापानी आक्रमण के विरुद्ध चीनी जन प्रतिरोध युद्ध और विश्व फासीवाद-विरोधी युद्ध की विजय की 80वीं वर्षगांठ है। 80 वर्ष पहले, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा समर्थित और स्थापित जापानी-विरोधी राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चे के बैनर तले, चीनी लोगों ने डटकर लड़ाई लड़ी। इतिहास सर्वोत्तम पाठ्यपुस्तक है।

आज की अशांत दुनिया में, हमें इस शानदार इतिहास से ज्ञान और शक्ति प्राप्त करने और साझा चुनौतियों का सामना करने के लिए मिलकर काम करने की आवश्यकता है। चाइना मीडिया ग्रुप अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के साथ सहयोग को गहरा करने, 'विचार + कला + प्रौद्योगिकी' को एकीकृत करने, समाचार रिपोर्टिंग, सूचना आदान-प्रदान और संसाधन साझा करने के लिए एक मीडिया मंच बनाने को तैयार है।

