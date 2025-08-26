'शांति की गूंज' सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम मैक्सिको में आयोजित

बीजिंग, 25 अगस्त (आईएएनएस)। चाइना मीडिया ग्रुप (सीएमजी) और मैक्सिको स्थित चीनी दूतावास ने 23 अगस्त को मैक्सिको सिटी में 'शांति की गूंज' शीर्षक सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम आयोजित किया। मैक्सिको की मीडिया, सांस्कृतिक जगत और थिंक टैंक के 150 से अधिक मेहमानों ने इसमें भाग लिया।

इस अवसर पर सीएमजी के महानिदेशक शन हाईश्योंग ने भाषण देते हुए कहा कि चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने कहा कि इतिहास की स्मृति और सत्य समय बीतने के साथ नहीं मिटेंगे। इससे हमें जो ज्ञान प्राप्त होगा, वह सदैव वास्तविकता को प्रतिबिंबित करेगा और भविष्य दिखाएगा।

शन हाईश्यांग ने कहा कि इस साल चीनी जनता के जापानी अतिक्रमण विरोधी युद्ध और विश्व फासीवाद विरोधी युद्ध की विजय की 80वीं वर्षगांठ है। सीएमजी अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाना चाहता है, ताकि एकता से चुनौतियों का सामना किए जाने के साथ सहयोग से विकास किया जा सके।

वहीं, मैक्सिकन सीनेट की एशिया-प्रशांत समिति की अध्यक्ष जेडकोल पोलेविंस्की ने कहा कि विश्व फासीवाद विरोधी युद्ध की विजय चीन द्वारा किए गए बड़े योगदान और बलिदान से अलग नहीं हो सकती। चीन कभी भी अन्य देशों पर आक्रमण नहीं करता और अन्य देशों के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता। चीन शांतिपूर्ण विकास के रास्ते पर कायम रहता है और दुनिया के साथ समृद्धि के लिए प्रयास करता है। अब दुनिया में एकतरफावाद आदि अनिश्चितता बढ़ रही है। चीन बहुध्रुवीय विश्व की वकालत करता है और वैश्विक बहुपक्षीय व्यवस्था की रक्षा करता है। चीन का विकास अनुभव दुनिया के विभिन्न देशों के लिए सीखने लायक है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/