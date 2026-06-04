श्रीलंका में बुजुर्गों के केयर सेंटर में लगी भीषण आग, 12 लोगों की मौत और कई घायल

कोलंबो, 4 जून (आईएएनएस)। श्रीलंका में बुजुर्गों के केयर सेंटर में भीषण आग लगने की घटना सामने आई है, जिसमें जानमाल का बेहद नुकसान हुआ। स्थानीय पुलिस ने गुरुवार को बताया कि श्रीलंका के पश्चिमी प्रांत में बुधवार देर शाम एक बुजुर्गों के केयर सेंटर में लगी आग में 12 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है।

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सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, होराना के अंगुरूवाटोटा में हुई घटना के बाद, स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि बचाव दल ने बिना किसी नुकसान के 44 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया, जबकि सात लोग घायल हो गए और उन्हें इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया।

अधिकारियों ने बताया कि अभी तीन लोगों का पता नहीं चल पाया है। आग लगने के सही कारण की अभी भी जांच की जा रही है। स्थानीय मीडिया ने बताया कि होराना मजिस्ट्रेट कोर्ट ने फैसिलिटी के डायरेक्टर को 11 जून तक रिमांड पर भेजा है।

श्रीलंका के जाने-माने मीडिया आउटलेट एडा डेराना के अनुसार, छह लोगों को गंभीर चोटों के साथ हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। अभी उनका होराना बेस हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। आग में बचे करीब 50 लोगों को बुधवार रात बटागोडा जूनियर स्कूल में कुछ समय के लिए रखा गया।

रिपोर्ट के अनुसार, होराना मजिस्ट्रेट लक्ष्मीनी विदानागमागे ने मौके का दौरा किया और घटना की मजिस्ट्रेट जांच की गई। पुलिस के मुताबिक, घटना के समय 71 लोग सेंटर में रह रहे थे। श्रीलंका आर्मी के जवानों की मदद से, उन लोगों को सुरक्षित रूप से गलापाथा में सेंटर की दूसरी ब्रांच में ट्रांसफर कर दिया गया। अंगुरूवाटोटा पुलिस आगे की जांच कर रही है।

एक और मीडिया आउटलेट 'लंकन न्यूज वेब' की रिपोर्ट के मुताबिक, इस केयर सेंटर को 'सेनेहासे केडेला' के नाम से भी जाना जाता है। बुजुर्गों के लिए यह सेंटर काफी मशहूर है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसे काफी पहचान मिली है। सोशल मीडिया पर पोस्ट किए जाने वाले वीडियो में यहां रहने वालों की रोजमर्रा की जिंदगी दिखाई जाती है।

रिपोर्ट में बताया गया है कि जन्मदिन का जश्न, त्योहारों की सभाएं और स्टाफ और बुजुर्गों के बीच हल्के-फुल्के पलों ने बड़ी संख्या में लोगों को खींचा और कई सोशल मीडिया यूजर्स के लिए वहां रहने वाले लोग जाने-पहचाने चेहरे बन गए।

--आईएएनएस

केके/एबीएम