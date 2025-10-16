अन्तरराष्ट्रीय

श्रीलंका की प्रधानमंत्री हरिनी की पहली भारत यात्रा, आईआईटी दिल्ली और नीति आयोग का करेंगी दौरा

Oct 16, 2025, 03:34 AM

नई दिल्ली, 15 अक्टूबर (आईएएनएस)। श्रीलंका की प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूर्या दो दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर गुरुवार को भारत आएंगी। हरिनी अमरसूर्या का यह पहला आधिकारिक दौरा है। विदेश मंत्रालय (एमईए) ने बुधवार को इसकी जानकारी दी है।

विदेश मंत्रालय के अनुसार, पदभार ग्रहण करने के बाद यह उनकी पहली भारत यात्रा होगी। अमरसूर्या 16 से 18 अक्टूबर तक भारत में रहेंगी। इस दौरान वह वरिष्ठ राजनीतिक नेताओं से मिलकर प्रमुख द्विपक्षीय मुद्दों और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के अवसरों पर चर्चा करेंगी।

अपनी यात्रा के दौरान, श्रीलंकाई प्रधानमंत्री नई दिल्ली में एनडीटीवी और चिंतन रिसर्च फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित 'एनडीटीवी वर्ल्ड समिट' में मुख्य भाषण देंगी।

बता दें कि प्रधानमंत्री अमरसूर्या श्रीलंका में शिक्षा विभाग की भी जिम्मेदारी संभाल रही हैं। वह शिक्षा, नवाचार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं पर विचार-विमर्श के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) दिल्ली और नीति आयोग का दौरा करेंगी।

दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज की प्रतिष्ठित पूर्व छात्रा होने के नाते, वह अपने संस्थान का भी दौरा करेंगी। कॉलेज के कार्यक्रम के अनुसार, दिन के कार्यक्रम दोपहर 12 बजे 16 एनसीसी कैडेटों द्वारा औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर के साथ शुरू होंगे। कॉलेज के लॉन में वह प्रतीकात्मक वृक्षारोपण कार्यक्रम में शामिल होंगी। फिर ऑडिटोरियम में स्टूडेंट्स उनके लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम के तहत प्रस्तुति देंगे।

इसके अलावा, श्रीलंकाई नेता दोनों देशों के बीच व्यापार और वाणिज्यिक संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से एक व्यापारिक कार्यक्रम में भाग लेंगी।

विदेश मंत्रालय ने कहा, "यह यात्रा भारत और श्रीलंका के बीच नियमित उच्च-स्तरीय आदान-प्रदान की परंपरा को आगे बढ़ाती है और गहरी एवं बहुआयामी द्विपक्षीय साझेदारी को आगे बढ़ाती है। यह भारत के 'महासागर विजन' और 'पड़ोसी पहले' नीति से प्रेरित होकर मित्रता के बंधन को और मजबूत करेगी।"

