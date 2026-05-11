शिपिंग डाटा कंपनी बोली 'ट्रैकर बंद कर होर्मुज से गुजरे तीन टैंकर', ईरान का दावा वियतनाम वाले को हमने दिया रास्ता

तेहरान, 11 मई (आईएएनएस)। ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी के हवाले से दावा किया गया है कि माल्टा के झंडे वाले एजियोस फैनोरियोस-I ने होर्मुज स्ट्रेट पार कर लिया है। यह उन्हीं तीन जहाजों में से एक है जो कथित तौर पर ट्रैकर बंद कर स्ट्रेट से गुजरे थे।

रिपोर्ट के मुताबिक जहाज इराकी कच्चा तेल लेकर वियतनाम जा रहा था और उसने ईरान की ओर से सुझाए गए समुद्री मार्ग का इस्तेमाल किया। ईरान होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही को लेकर लगातार निगरानी और नियंत्रण की बात करता रहा है।

इससे पहले रॉयटर्स ने केप्लर और एलएसईजी के शिपिंग डेटा का हवाला देते हुए बताया कि तीन तेल टैंकरों ने अपने ट्रैकिंग सिस्टम बंद करके होर्मुज स्ट्रेट पार किया। ये तीनों क्रूड ऑयल लेकर इलाके से गुजरे थे।

दावा किया गया कि इनमें से दो बहुत बड़े क्रूड कैरियर (वीएलसीसी) – एगियोस फैनोरियोस I और कियारा एम रविवार को स्ट्रेट से बाहर निकले। इनमें से हरेक में 2 मिलियन बैरल इराकी क्रूड ऑयल था। आगे कहा गया कि वियतनाम जा रहा एगियोस फैनोरियोस I, 17 अप्रैल को बसरा मीडियम क्रूड लोड करने के बाद से दो पिछली कोशिशों में पानी के रास्ते गुजरने में नाकाम रहा था। रॉयटर्स ने कहा कि कियारा एम का डेस्टिनेशन (गंतव्य) स्पष्ट नहीं है।

एक तीसरे वीएलसीसी, बसरा एनर्जी ने अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के जिर्क से 2 मिलियन बैरल अपर जाकुम क्रूड लोड किया था।

सीजफायर के बाद से ही होर्मुज स्ट्रेट को लेकर अमेरिका-ईरान आमने सामने हैं। इसे खोलने की मांग दुनिया के तमाम देश कर रहे हैं।

इस बीच अमेरिका की ओर से भेजे गए शांति प्रस्ताव का ईरान ने जवाब दिया जिसे अमेरिका ने खारिज कर दिया। ईरान ने संघर्षविराम को लेकर अमेरिका के नए प्रस्ताव का जवाब पाकिस्तान के माध्यम से भेजा था, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे 'पूरी तरह अस्वीकार्य' बता दिया। हालांकि ट्रंप ने यह साफ नहीं किया कि प्रस्ताव में ऐसी कौन-सी बातें थीं जिन्हें अमेरिका मानने को तैयार नहीं है।

--आईएएनएस

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