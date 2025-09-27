अन्तरराष्ट्रीय

शेनचोउ-20 अंतरिक्ष यात्री दल ने चौथी बाह्ययान गतिविधि सफलतापूर्वक पूरी की

Sep 27, 2025, 09:44 AM

बीजिंग, 26 सितंबर (आईएएनएस)। शेनचोउ-20 अंतरिक्ष यात्री दल ने 26 सितंबर की सुबह अपनी चौथी बाह्ययान गतिविधि को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। दोनों अंतरिक्ष यात्रियों के वनथ्येन प्रयोगशाला मॉड्यूल में सुरक्षित वापसी के साथ यह मिशन सफलता पूर्वक पूरा हुआ।

चीन मानवयुक्त अंतरिक्ष अभियंत्रण कार्यालय के अनुसार, 26 सितंबर को सुबह 1:35 बजे शुरू हुई यह गतिविधि लगभग छह घंटे तक चली। इस दौरान अंतरिक्ष यात्री छन तोंग, छन चोंगरुई और वांग च्ये ने अंतरिक्ष स्टेशन के रोबोटिक आर्म और ज़मीनी वैज्ञानिकों के सहयोग से निर्धारित कार्यों को पूरा किया। गतिविधि के बाद छन चोंगरुई और वांग च्ये सुरक्षित रूप से वनथ्येन प्रयोगशाला मॉड्यूल में लौट आए, जो इस अभियान की सफलता का प्रतीक है।

अभियान के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों ने अंतरिक्ष स्टेशन के मलबे से बचाव के लिए विशेष ढाल स्थापित की और बाह्ययान उपकरणों व सुविधाओं का निरीक्षण किया। उल्लेखनीय है कि यह पहला अवसर था जब चीन के तीसरे अंतरिक्ष यात्री समूह के दो सदस्यों ने संयुक्त रूप से बाहरी अभियान संचालित किया। अब तक शेनचोउ-20 दल चार बाह्ययान गतिविधियां पूरी कर चुका है, जिससे वह सबसे अधिक बाहरी अभियानों वाले दो चीनी दलों में शामिल हो गया है।

वर्तमान में शेनचोउ-20 अंतरिक्ष यात्री दल 150 दिनों से अधिक समय से कक्षा में रह रहा है। निर्धारित योजना के अनुसार, वे आगे भी कई वैज्ञानिक प्रयोगों और तकनीकी परीक्षणों को अंजाम देंगे। साथ ही, चीनी अंतरिक्ष स्टेशन पर आगामी चीनी राष्ट्रीय दिवस और मध्य-शरद उत्सव का उत्सवपूर्ण आयोजन भी करेंगे।

(साभार---चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

डीएससी

