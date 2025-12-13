अन्तरराष्ट्रीय

शनचन में एपेक की अनौपचारिक वरिष्ठ अधिकारी बैठक आयोजित

Dec 13, 2025

बीजिंग, 12 दिसंबर (आईएएनएस)। दक्षिण चीन के क्वांगतोंग प्रांत के शनचन शहर में गुरुवार से शुक्रवार तक 2026 एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (एपेक) की अनौपचारिक वरिष्ठ अधिकारी बैठक आयोजित हुई, जिसने एपेक के 'चीन वर्ष' की औपचारिक शुरुआत कर दी है।

चीनी उप विदेश मंत्री मा चाओश्यू ने बैठक में हिस्सा लेते हुए कहा कि राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने हाल ही में दक्षिण कोरिया के ग्योंगजू शहर में आयोजित एपेक बैठक में इस बात पर जोर दिया था कि चीन आगामी वर्ष की मेजबानी के अवसर का उपयोग करते हुए सभी साझेदार देशों के साथ मिलकर एशिया-प्रशांत समुदाय के निर्माण, क्षेत्रीय विकास और समृद्धि को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कहा कि चीन एशिया-प्रशांत मुक्त व्यापार क्षेत्र, इंटरकनेक्टिविटी, डिजिटल अर्थव्यवस्था, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आदि क्षेत्रों में व्यावहारिक सहयोग को और गहराई देने की दिशा में काम करेगा। राष्ट्रपति शी का यह महत्वपूर्ण संबोधन 2026 की एपेक बैठक की तैयारियों और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा प्रदान करता है।

बैठक में भाग लेने वाले सभी प्रतिनिधियों ने एशिया-प्रशांत समुदाय के निर्माण को आगे बढ़ाने में चीन द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। साथ ही उन्होंने 2026 की एपेक बैठक की सफल मेजबानी में चीन का समर्थन करने, 'एपेक चीन वर्ष' को परिणामोन्मुख बनाने और एशिया-प्रशांत तथा वैश्विक आर्थिक विकास में नया योगदान देने की इच्छा व्यक्त की।

बैठक में चीन द्वारा प्रस्तावित 2026 एपेक का विषय 'एशिया-प्रशांत समुदाय का निर्माण, साझा समृद्धि का संवर्धन' सर्वसम्मति से पारित किया गया। इसके साथ ही 'खुलापन, नवाचार और सहयोग' को तीन प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के रूप में स्वीकृति दी गई तथा पूरे वर्ष की बैठक व्यवस्था पर भी सहमति बनी।

इस बैठक की अध्यक्षता 2026 एपेक वरिष्ठ अधिकारी बैठक की अध्यक्षा, राजदूत छेन श्यू ने की। एपेक के सदस्य अर्थव्यवस्थाओं, सचिवालय, पर्यवेक्षकों, साथ ही शैक्षणिक और व्यावसायिक क्षेत्रों से लगभग 200 प्रतिनिधियों ने इस बैठक में भाग लिया।

उल्लेखनीय है कि एपेक एशिया-प्रशांत क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक सहयोग तंत्र है। एपेक की 33वीं अनौपचारिक नेता बैठक नवंबर 2026 में शनचन में आयोजित होगी, जबकि वरिष्ठ अधिकारी और मंत्री स्तरीय बैठकों का आयोजन चीन के अन्य प्रमुख शहरों में किया जाएगा।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/

