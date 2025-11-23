शनचन में 15वें राष्ट्रीय खेलों का समापन

बीजिंग, 22 नवंबर (आईएएनएस)। चीन लोक गणराज्य के 15वें राष्ट्रीय खेल 21 नवंबर की शाम को दक्षिणी चीन के क्वांगतोंग प्रांत के शनचन शहर में एक भव्य समारोह के साथ संपन्न हो गए। समापन समारोह में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के राजनीतिक ब्यूरो की स्थायी समिति के सदस्य और चीनी जन राजनीतिक सलाहकार सम्मेलन की राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष वांग हूनिंग ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और आधिकारिक तौर पर इन खेलों के समापन की घोषणा की।

इस घोषणा के साथ ही 15वें राष्ट्रीय खेलों का ध्वज सम्मानपूर्वक धीरे-धीरे नीचे उतारा गया और पिछले 13 दिनों से लगातार प्रज्वलित मुख्य मशाल बुझा दी गई।

यह आयोजन कई मायनों में ऐतिहासिक रहा, क्योंकि 15वें राष्ट्रीय खेल क्वांगतोंग, हांगकांग और मकाओ द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया पहला बड़े पैमाने का खेल आयोजन था। यह खेल के क्षेत्र में 'एक देश, दो प्रणाली' की नीति का एक अभिनव और सफल अभ्यास साबित हुआ है।

'हरित, साझा, खुला और स्वच्छ' के सिद्धांतों का कड़ाई से पालन करते हुए, इस आयोजन ने 'सरल, सुरक्षित और रोमांचक' होने की सभी आवश्यकताओं को सफलतापूर्वक पूरा किया। इस दौरान, प्रतिस्पर्धी खेल प्रतियोगिताओं और तीनों क्षेत्रों के नागरिकों की सामूहिक फिटनेस गतिविधियों का अद्भुत एकीकरण देखने को मिला। इस संयुक्त प्रयास से क्वांगतोंग-हांगकांग-मकाओ 'महा खाड़ी क्षेत्र' (ग्रेटर बे एरिया) के उच्च गुणवत्ता वाले विकास को भी नई गति और दिशा मिली है।

बता दें कि 15वें चीनी राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन 9 नवंबर को क्वांगचो में हुआ था। इस विशाल आयोजन में 34 प्रतिस्पर्धी स्पर्धाएं और 23 सामूहिक भागीदारी वाली स्पर्धाएं शामिल थीं, जिनमें 14,000 से अधिक पेशेवर खिलाड़ियों और लगभग 11,000 शौकिया खिलाड़ियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। 16वें राष्ट्रीय खेल वर्ष 2029 में मध्य चीन के हूनान प्रांत में आयोजित किए जाएंगे।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

डीकेपी/