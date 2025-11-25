शनचो-22 अंतरिक्ष यान का लॉन्च पूरी तरह सफल रहा

बीजिंग, 25 नवंबर (आईएएनएस)। चीन मानवयुक्त अंतरिक्ष इंजीनियरिंग कार्यालय के मुताबिक, पेइचिंग समयानुसार मंगलवार दोपहर 12 बजकर 11 मिनट पर, शनचो-22 अंतरिक्ष यान को ले जा रहा लॉन्ग मार्च-2एफ वाई 22 वाहन रॉकेट चीन के चियूछ्वान उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से लॉन्च किया गया।

लगभग 10 मिनट बाद, शनचो-22 अंतरिक्ष यान लॉन्ग मार्च रॉकेट से सफलतापूर्वक अलग हो गया और उसने पूर्व-निर्धारित ट्रैक में प्रवेश किया, जिससे इस बार का लॉन्च मिशन पूरी तरह सफल हो गया।

ट्रैक में जाने के बाद, शनचो-22 अंतरिक्ष यान पूर्व-व्यवस्थित कार्यक्रम के हिसाब से चीनी अंतरिक्ष स्टेशन संयोजन से स्वायत्त रैपिड रेंडेजवस और डॉकिंग करेगा।

शनचो-22 अंतरिक्ष यान बिना पायलट वाला है, जिसमें अंतरिक्ष खाना, अंतरिक्ष दवा, ताजे फल व सब्जियां, शनचो-20 अंतरिक्ष यान के टूटे हुए पोरथोल से निपटने के लिए उपचार उपकरण और अंतरिक्ष स्टेशन के लिए जरूरी स्पेयर पार्ट्स शामिल हैं।

यह मिशन चीन के मानवयुक्त अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत के बाद से 38वां लॉन्च मिशन है और लॉन्ग मार्च रॉकेट की शृंखला की 610वीं उड़ान है। यह चीन के मानवयुक्त अंतरिक्ष कार्यक्रम का पहला आपातकालीन प्रक्षेपण मिशन भी है।

