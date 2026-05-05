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शनचो-21 दल ने कक्षा में बिताए छह महीने

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 05, 2026, 02:05 PM

बीजिंग, 5 मई (आईएएनएस)। शनचो-21 दल के सदस्य चांग लू, वू फेई और चांग होंगचांग ने चीनी अंतरिक्ष स्टेशन पर अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया। वर्तमान में, तीनों अंतरिक्ष यात्रियों ने कक्षा में अपना छह महीने का प्रवास पूरा कर लिया है। वे शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, और सभी मिशन सुचारू रूप से आगे बढ़ रहे हैं।

3 मई को, चीन के मानवयुक्त अंतरिक्ष इंजीनियरिंग कार्यालय ने एक नया वीडियो जारी किया। शनचो-21 के अंतरिक्ष यात्रियों ने ईईजी डेटा अधिग्रहण उपकरण और वर्चुअल रियलिटी चश्मे का उपयोग करके कक्षा में ईईजी परीक्षण और अनुसंधान किया।

जमीनी शोधकर्ता आगे के अनुसंधान के लिए डाउनलिंक डेटा का उपयोग करेंगे। इसके अलावा, दल ने कार्यकारी कार्य प्रशिक्षण, आपातकालीन निर्णय लेने की क्षमता का आकलन और कक्षा में भावनात्मक स्थिति का परीक्षण पूरा किया। संबंधित संकेतकों का उपयोग अंतरिक्ष यात्रियों के कार्यकारी कार्यों पर प्रशिक्षण के प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए किया जा सकता है।

सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण भौतिकी के क्षेत्र में, दल ने अंतरिक्ष तरल भंडारण और परिवहन से संबंधित प्रयोग किए, और प्रायोगिक कैबिनेट में नमूना प्रतिस्थापन और उपकरण रखरखाव जैसे कार्य पूरे किए।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

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