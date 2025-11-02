शनचो-21 मानवयुक्त अंतरिक्ष यान का प्रक्षेपण पूर्णतः सफल रहा

बीजिंग, 1 नवंबर (आईएएनएस)। 31 अक्टूबर की रात 23 बजकर 44 मिनट पर, शनचो-21 मानवयुक्त अंतरिक्ष यान चीन के कानसू प्रांत में स्थित च्युछ्य्वान उपग्रह लॉन्च केंद्र से प्रक्षेपित किया गया। लगभग 10 मिनट बाद, अंतरिक्ष यान अपनी पूर्व निर्धारित कक्षा में प्रवेश कर गया और प्रक्षेपण पूरी तरह सफल रहा।

1 नवंबर की सुबह 4 बजकर 58 मिनट पर, शनचो-20 अंतरिक्ष यात्री दल, जो वर्तमान में कक्षा में मिशन पर हैं, ने चीनी अंतरिक्ष स्टेशन में शनचो-21 अंतरिक्ष यात्री दल का स्वागत किया। यह चीन के अंतरिक्ष कार्यक्रम के इतिहास में सातवां 'अंतरिक्ष मिलन' है।

चीनी मानवयुक्त अंतरिक्ष इंजीनियरिंग कार्यालय के अनुसार, अंतरिक्ष स्टेशन पर अपने प्रवास के दौरान, शनचो-21 अंतरिक्ष यात्री दल अंतरिक्ष जीवन और मानव अनुसंधान, सूक्ष्म-गुरुत्व भौतिकी और नई अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में कई प्रयोग और अनुप्रयोग करेगा। वे कई बार यान के बाहर गतिविधियां भी संचालित करेंगे, अंतरिक्ष स्टेशन मलबा सुरक्षा उपकरणों की स्थापना पूरी करेंगे और कैप्सूल के अंदर और बाहर उपकरणों की स्थापना, डिबगिंग, रखरखाव और मरम्मत जैसे कार्य करेंगे।

बताया गया है कि अब तक, चीन का 2025 का मानवयुक्त अंतरिक्ष प्रक्षेपण मिशन सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। यह मिशन चीन की मानवयुक्त परियोजना के अंतरिक्ष स्टेशन अनुप्रयोग और विकास वाले चरण में प्रवेश करने के बाद से छठा मानवयुक्त उड़ान मिशन था, और परियोजना की शुरुआत के बाद से 37वां प्रक्षेपण मिशन था। अब तक, 28 चीनी अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष जा चुके हैं, जिनमें से कुछ लोग कई बार जाने के चलते कुल संख्या 44 बार हो गई हैं।

