शनचो-20 के अंतरिक्ष यात्री दल ने तीसरी बार सफलतापूर्वक गतिविधि पूरी की

बीजिंग, 16 अगस्त (आईएएनएस)। अंतरिक्षयान के बाहर जाकर लगभग 6.5 घंटे की गतिविधि के बाद, शनचो-20 के अंतरिक्ष यात्री दल ने अंतरिक्ष स्टेशन के रोबोटिक आर्म और जमीनी शोधकर्ताओं के सहयोग से अपना मिशन सफलतापूर्वक पूरा किया।
अंतरिक्षयान के बाहर जाकर की गई गतिविधि पूरी तरह सफल रही, अंतरिक्ष यात्री दल सुरक्षित रूप से वेनथिए प्रयोगशाला मॉड्यूल में वापस लौट आया।
शनचो-20 अंतरिक्ष यात्री दल अब अपने 'अंतरिक्ष मिशन' के आधे से ज्यादा पड़ाव पर है और उनके द्वारा किए जा रहे विभिन्न अंतरिक्ष विज्ञान प्रयोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद, वे अंतरिक्ष जीवन विज्ञान, बुनियादी सूक्ष्मगुरुत्व भौतिकी, अंतरिक्ष पदार्थ विज्ञान, अंतरिक्ष चिकित्सा और नई अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों जैसे क्षेत्रों में अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान और तकनीकी प्रयोगों पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)
